Holte abdicerede

Næsten allerede fra første bold kunne man se, hvor det bar hen. Holtes Amalie Owie havde en helt skæv aften, hvor hendes modtagning gang på gang gav Brøndby lette point, når bolden strøg ud af banen. Hvis Holte-spilleren endelig fik sat bolden i spil var det så upræcist, at hendes medspillere var under pres.

- Brutalt sagt spillede vi kun med fire spillere på banen. Jeg vil ikke hænge spillerne ud for ikke at kæmpe og for ikke at prøve at rette op på tingene. Jeg har åbenbart ikke været i stand til at forberede dem godt nok til opgaven, siger Holtetræner Sven-Erik Lauridsen.