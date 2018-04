Hørsholm tog første stik

Stevnsgades Mathilde Colding-Poulsen ramte et straffekast og udlignede til 56-56 med lige under to minutter igen. Derfra blve de to hold tynget af kampens betydning, og ingen kunne rigtig ramme noget. Med 30 sekunder igen fik Hørsholms Maryah Sydnor dog sat to point og bragte Hørsholm foran 56-56.