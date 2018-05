Send til din ven. X Artiklen: Hørsholm kæmper videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hørsholm kæmper videre

Sport FAA - 03. maj 2018 kl. 11:37 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skæringsdagen hed egentlig 1. maj for Hørsholm 79ers i forsøget på at skrabe nok penge sammen til at kunne beholde klubbens herrehold.

Og milepælen var 2,5 millioner kroner for at holde det samme setup, som man har i denne sæson.

Den ambition får man ikke opfyldt, for selv om der stadig er gang i en masse aktiviteter, så er der »kun« kommet godt 850.000 sikre kroner i kassen.

Men arbejdet fortsætter ufortrødent, fortæller Charlotte Bornemann fra den strøttegruppe, der samler penge ind.

- Vi har jo haft gang i et kæmpe arbejde med redefinere hele klubbens sponsorarbejdet og så komme ud til potentielle sponsorer bagefter. Samtidig har det også krævet rigtig meget at få bredt budskabet ud til medlemmerne, der i første omgang har lidt svært ved at se, hvorfor et ligahold for mænd er relevant for deres barn på 10 år, siger Charlotte Bornemann.

Udover de 850.000 kroner, som man er sikre på at få ind, arbejder gruppen med penge, der er i »pipeline« - altså forskellige muligheder inden for sponsorater og indtjening på aktiviteter. Den 23. maj afvikler klubben blandt andet et foredrag med en kvindelig topforhandler, og det skulle gerne give lidt mere i kassen.

I sidste ende kan det så også ende med, at Hørsholm slet ikke har brug for de 2,5 millioner kroner, da man til den kommende sæson deler holdene i Basketligaen op i to afdelinger, en Pro A og en Pro B, hvor sidstnævnte er en mere lempelig udgave - og frem for alt billigere.