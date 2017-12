Tosin Mehinti er ny mand hos Hørsholm 79ers, hvor han skal udfylde hullet efter Asger Hjorth. Foto: Jimmy Mitchell

Hørsholm 79ers lukker hullet

13. december 2017 Af Rudi Dalsgaard

Seks kampe nåede 208 centimeter store Asger Hjorth at spille for Hørsholm 79ers, efter han op til denne sæson ellers var skiftet til klubben fra Sisu.

Men centerspilleren har valgt at stoppe karrieren på højeste plan, og det efterlod Hørsholm 79ers med kun en enkelt spiller over to meter.

Og det er for lidt. Det så man blandt andet i den seneste kamp mod Horsens IC, der uden problemer boltrede sig under den nordsjællandske kurv.

Nu har Hørsholm 79ers så reageret og har fundet en erstatning fra den anden side af Atlanterhavet.

Her har man fundet Tosin Mehinti, der har spillet for University og Alabama, Birmingham i den højeste amerikanske college-række, Division I. Har scorede han omkring seks point og snuppede fire rebounds per kamp, men det er primært hans 207 centimeter og godt 100 kilo, Hørsholm har været interessede i. Især defensivt.

- Asger (Hjorth, red.) var en stor del af vores plan for sæsonen, og da han stoppede, afsøgte vi markedet for store danske spillere som erstatning, men det er et meget lille marked, så vi måtte kigge udenlands, forklarer direktør for Hørsholm 79ers, Peter Damm.

- Tosin Mehinti passer perfekt til den profil, vi gerne vil have med en god profil i forsvaret og et kæmpe offensivt potentiale, som vores træner Rafa Monclova kan forløse, hvilket han tidigere har vist med andre spillere.

Som navnet afslører er Mehinti ikke kun amerikaner, men har derimod nigerianske rødder. Han har spillet i USA siden high school-tiden og vandt statsmesterskabet i Georgia i 2013.

Det forventes at Tosin Mehintis - der i øvrigt har tilnavnet »the train« - kommer i aktion for Hørsholm 79ers efter nytår.