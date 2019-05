Se billedserie Hillerøds Chen Yan og Pia Toelhøj har netop vundet doublen mod Greves Line Tarbensen og Kornelia Jönsson. Nu gælder det DM-finalen. Foto: René Larsen

Hillerøds kvinder klar til DM-finalen

Sport - 01. maj 2019
Af René Larsen

Hillerød GI er for andet år i træk klar til DM-finalen i bordtennis for kvinder. Det blev en realitet onsdag aften, hvor Hillerød også vandt den anden DM-semifinale over Greve med cifrene 6-1 - lige som i den første kamp for en uge siden i Greve.

Det kunne lyde sikkert og lige til, men de forsvarende danske mestre måtte kæmpe for finalepladsen.

- Det er faktisk et rigtig stærkt og ungt hold, som Greve har. Det er rigtig dejligt, at vi har vundet to gange 6-1, siger Hillerøds grand old lady, Pia Toelhøj.

Det 51-årige Hillerød-es vandt begge sine singlekampe uden at afgive sæt. Hun var par gange nede med 10-9 og sætbold til modstanderen, men hun viste rutinen ved at vinde de vigtige bolde.

Derudover var Pia Toelhøj med til at vinde doublen sammen med makkeren Chen Yan, og kamp sikrede Hillerød-match-sejren 6-1.

Hillerøds Chen Yan var den spiller, der onsdag aften måtte arbejde hårdest for føden.

Lige som i den første kamp mod Greve tabte hun sin single til Greves svensker Kornelia Jönsson. Men det skete i spændende fem-sætter, hvor Chen Yan nåede at vende 0-2 til 2-2 inden det afgørende sæt. Her nåede Hillerød-spilleren også at have en matchbold, men Kornelia Jönsson fik hevet opgøret hjem med 14-12 i femte sæt.

Også i opgøret mod Line Tarbensen måtte Chen Yan ud i fem sæt, men her fik hun selv servet sejren hjem 13-11.

- Man skal heller ikke undervurdere, at Greve har nogle dygtige trænere. Chen og jeg snakkede om, at de helt klart havde kigget kampe og trænet mod spillestilen. De havde læst godt på Chens spil med kinesisk fatning, siger Pia Toelhøj.

I de to øvrige singler vandt den tidligere OL-deltager og Vild-med-dans-vinder Mie Skov sine to singler.

Hos Greve tog man nederlaget med oprejst pande.

- Selvfølgelig er de bedst set over to kampe. Men vi formåede at presse dem lige som sidst, siger træner Preben Larsen og fortsætter:

- Men vi ærgerlige over, at vi ikke mødte Hillerød i finalen. Men det er vores egen skyld, at vi kun blev nummer to i grundspillet, og overordnet set er vi glade for, at vi er kommet så langt.

Der spilles ikke kamp om tredjepladsen. Greve fik overrakt bronzemedaljer af Hillerød GIs formand Thomas Hjermind Jensen