Se billedserie Hillerøds Nikolaj Kristensen bliver nedlagt i feltet og skaffer straffesparket, der bragte Hillerød foran 2-1 i kampen mod Avarta. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød-sejr uden gavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød-sejr uden gavn

Sport FAA - 06. april 2019 kl. 16:06 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød gjorde det, man skulle ved at vinde 3-2 ude over Avarta i 2. division, men det hjalp ikke alverden i stillingen, hvor man stadig mangler to point op til den sjove plads i top seks.

Hillerød da også presset til at vinde, hvis muligheden for netop den plads skulle holdes i live, men det var ikke til at se fra start, hvor det kneb med at få spillet til at hænge sammen.

Jonathan Witt var blevet rykket frem i angrebet for at give det noget tyngde især i luftspillet, og den del virkede også fint, men det blev ikke rigtig fulgt op andre steder på banen.

Hillerød kunne glæde sig over, at Avarta ikke var meget bedre kørende, så der skulle gå 28 minutter, før kampens første rigtige chance kom. Den tilfaldt Hillerød og Jonathan Masamuna, men han fik slet ikke træf på tværpasningen fra Tobias Andersen.

I stedet kom hjemmeholdet foran i første halvlegs sidste minut efter flere sekvenser, hvor Hillerød smed bolden meget hurtigt væk efter at have erobret den. Det endte med at koste, da Avarta bestem er et hold, der kan spille småbold. For enden af et par kombinationer stod Emil Wass så. Han trak ind i banen og sparkede bolden i mål bag en sprællende Thomas Gall til 1-0.

Det fik gang i kampen, og i overtiden nåede begge mandskaber frem til en stor chance hver.

Den største til hjemmeholdet, hvor Christian Offenberg afsluttede, men bolden røg først i jorden og så op på overliggeren.

Dødvandet fortsatte i starten af anden halvleg, men så var det som om, at Hillerød besluttede sig for at stramme sig an. Det gav et bedre pasningsspil og et langt bedre pres, så Avarta blev trykket baglæns.

Efter 55 minutter kom belønningen så, da Essam Salamoun lagde bolden ind til Tobias Andersen, som havde tid og plads til at sparke bolden ind bag Morten Bank i Avarta-målet.

Hillerød forsatte med de gode takter, og bare seks minutter efter blev Nikolaj Kristensen nedlagt i feltet af Avartas Simon Ustrup. Straffesparket tog Philip Lindgaard sig af, og så var Hillerød pludselig på vinderkurs.

Hillerød havde i minutterne efter et par fine muligheder yderligere, men der manglende bid i afslutningerne, og i stedet slog Avarta til.

Indskiftede Mads Walter kom fri i venstre side og spillede på tværs til Oliver Carrara, og så stod det 2-2.

Det lagde pres på Hillerød, men gæsterne kørte ufortrødent på. Både Emil Scott, Nikolaj Kristensen og Jonathan Witt havde nærgående afslutninger, og derfor var det lidt paradoksalt, at der skulle et kontroversielt skrammelmål til, før Hillerød fik scoret igen.

En liggende Jonathan Witt i Avarta feltet kæmpede videre om bolden, som Avarta mente, han låste, men bolden røg videre til Nikolaj Kristensen, hvis skud blev reddet. Returen lå dog halvanden meter fra stregen og lige foran næsen på Jonathan Masamuna, der let kunne gøre det til 2-3.

Avarta protesterede kraftigt - og nok også med rette - over, at Witt fik lov til at ligge på bolden, men det ændrede ikke noget, og i kampens døende minutter havde hjemmeholdet da også flere chancer for at udligne.

Men det blev ved de 3-2 til Hillerød, der dog ikke rigtig rykkede i tabellen, da konkurrenterne i top seks også fik point.

Hillerød er derfor pisket til sejr i sidste runde hjemme mod Marienlyst.

2. division, pulje 2

Avarta-Hillerød 2-3 (1-0)

Mål: 1-0: Emil Wass (44), 1-1: Tobias Andersen (55), 1-2: Philip Lindgaard (61, str.), 2-2: Oliver Carrara (73), 2-3: Jonathan Masamuna (83)

Advarsler: Jonas Visøfeldt (85), Avarta. Magnus Klarskov Nielsen (45), Tobias Andersen (90), Hillerød.

Avarta: Morten Bank - Mehmet Coskun, Jacob Albrehctsen, Jonas Visøfeldt, Simon Ustrup - Emil Wass, Nieks Guldbrandsen, Marco Balck (63: Mads Walter), Thiago Pinto Borges (33: Jonas Hemmingshøj) - Christian Offenberg, Oliver Carrara

Hillerød: Thomas Gall - Mathias Johnsen, Magnus Klarskov Nielsen, Oscar Vraae, Nikolaj Kristensen (83: Simon Shariff) - Jonathan Masamuna (82: Lasse Spaniel), Maksym Fitel, Philip Lindgaard, Tobias Andersen - Essam Salamoun (61: Emil Scott Rasmussen) - Jonathan Witt

Tilskuere: 302