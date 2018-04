Sarah Mahfoud, Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hillerød-programmet tager form

Sport FAA - 17. april 2018 kl. 18:08 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er første gang, at der bokses professionelt i Hillerød, når promotor Mogens Palle slår dørene op for Danish Fight Night den 27. april i Frederiksborg Hallen. Og det bliver med et program, der nok skal kunne tilfredsstille publikum.

Lokalpatrioterne kan kippe med flaget for de to søskende Allan og Sarah Mahfoud, der er trækplastrene ved det professionelle stævne.

Allan Mahfoud får sin debut i de professionelles rækker i Hillerød, mens storesøster Sarah i sin sjette professionelle optræden skal bokse om IBF's interkontinentale titel i super fjervægt. Den danske »Vild med Dans-vinde« er netop rangeret som nummer otte i Europa, og hun møder sydafrikaneren Unathi Myekeni, som er nummer 13 på WBC's verdensrangliste samt nummer 17 på BoxRec's uafhængige computerrangliste, hvilket pt. er 12 pladser bedre placeret end Sarah Mahfoud.

Men også en lang række af Mogens Palles øvrige boksere kommer i aktion den 27. april. Senest er der sat navn på modstanderen til den 115 kilo tunge bamse Pierre »Pretty Ricky« Madsen. Ubesejrede Pierre Madsen skal i sin 12 kamp om mod Rocky Kaleng fra Den Demokratiske Republik Congo. Den centralafrikanske sværvægter, som ikke har tabt en boksekamp siden 2013, står noteret for 10 sejre i 12 kampe med halvdelen af sejrene afgjort på knockout.

- Han ser ud til at kunne bokse, og han vil gerne bokse. Han er ikke bare en journeyman, der kommer for at overleve. Han er robust, men også noget lavere end mig. Han minder faktisk lidt om min træner Sherman Williams. Så man må sige, at det er meget relevant sparring, jeg får i øjeblikket, siger Pierre Madsen i en pressemeddelelse fra Danish Fight Night.

Ud over Sarah Mahfouds titelkamp, så byder aftenen også på et andet bælte-opgør. Enock M. Poulsen skal for første gang forsvare sin IBF Jr. VM-titel i super letvægt mod den 24-årige Robert Quaye fra Ghana. Der er endvidere kampe med Jeppe Morell, Jonas Madsen, Ditlev Rossing, Oliver Meng, Ali Mohamed lige som Diana Nadim debuterer hos de professionelle.