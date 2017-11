Se billedserie Hillerød blev søndag løbet over ende af TMS Ringsted i 2. division. Foto: Rudi Dalsgaard

Hillerød løbet ned af TMS

Sport FAA - 26. november 2017 kl. 19:29 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2. division er der et TMS Ringsted-hold med eller uden forstærkninger fra førsteholdet.

Hillerøds oprykkere løb søndag ind i den version, der havde tre markante forstærkninger fra det midtsjællandske førstehold, og det kunne både ses og mærkes. For kampen var nærmest slut, inden den rigtigt nåede at gå i gang. TMS Ringsted - anført af trioen Oliver Klarskov Knudsen, Morten Hempel Jensen og Philip Monberg - sprintede ganske enkelt fra Hillerød, der har umådeligt svært ved at score.

Det kostede kontraløb, og inden hjemmeholdet havde set sig om, havde TMS Ringsted scoret 19 mål i første halvleg og førte 8-19.

- TMS kommer med et stærkt hold - blandt andet med de tre spillere i bagkæden. De gør en forskel. Vi prøver at gøre forskellige ting for at holde presset, men det kan vi ikke. Vi er overmatchet på de pladser i dag, konstaterer Hillerød-træner Karsten Brandt.

- Vi har svært ved at lave mål. Vi kommer ikke op i gear i første halvleg og i den fart, vi plejer at komme med. Det gør det for nemt for deres forsvarsspillere at stå og tage os i paraderne, og så kørte de kontra. Vi sidder med en fornemmelse af, at vi ikke bød dem op til dans fra start.

Det blev ikke så meget anderledes efter pausen. TMS fortsatte ufortrødent, og selv om Hillerød periodevis forsøgte sig med at spille syv mod seks, så var det ikke noget, der kunne vippe overtaget i kampen over til hjemmeholdets fordel.

2. division, pulje 3, mænd

Hillerød-TMS Ringsted 24-37 (8-19)

Tilskuere: 100