Ida Øbro (tv.) og Annika Simonsen vandt begge i juniorklassen i weekendens Swedish League.

Hillerød-løbere tog godt for sig

Sport - 23. april 2018 Af Rudi Dalsgaard

Store dele af den absolutte elite i Danmark havde godt nok fundet på noget andet at lave søndag formiddag, da Allerød OK arrangerede DM på den ultralange distance.

Men så kan man jo lige så godt udnytte det til at sætte en tyk streg under, at man er den bedste.

Og det var lige hvad Hillerød-drengen Rasmus Djurhuus, der stiller op for OK Pan fra Århus, gjorde i Nordskoven ved Jægerspris. For han knuste al modstand i herre eliterækken ved at vinde med svimlende 32 minutter på den godt 26 kilometer lange distance. Han brugte 2 timer og 30 minutter på at komme rundt, mens nummer to, arrangørklubbens Stefan Frands Petersen, brugte 3 timer og to minutter.

Nummer fire blev Tisvilde Hegns Jonas Falck Weber.

Hos kvinderne var konkurrence også til at overse. Maja Alm fra OK HTF var den store favorit og skulle kun bekymre sig om Emma Klingenberg fra Faaborg. Sidstnævnte måtte dog udgå, og så var Alm den eneste tilbage og vandt i tiden 1 time og 45 minutter for de godt 17 kilometer.

I juniorrækken vandt Tisvilde Hegn OK's Agnes Kracht - 11 minutter foran Alberte Kaae-Nielsen fra Søllerød OK.

Unge viste niveau

Et par af de løbere, der ikke stillede til start i Jægerspris, var de to juniorlandsholdsløbere fra FIF Hillerød, Annika Simonsen og Ida Øbro, som begge var med ved weekendens runde i den svenske liga.

Lørdag blev der også løbet det svenske mesterskab i natorienteringsløb, og det blev til en dobbelt triumf.

Ida Øbro vandt U20-klassen, da hun stillede op for sin svenske klub OK Orien og sejrede med bare seks sekunder over Sundsvalls Hanna Hugosson.

Annika Simonsen stillede op i U18-kategorien og vandt med 2:54 ned til holdkammeraten fra IK Hakarpspojkarna Isa Envall.

En rigtig fin skalp for de to junirløbere, der træner i FIF Hillerøds elitecenter. Annika Simonsen løber normalt for FIF Hillerød, mens Ida Øbro repræsenterer Tisvilde Hegn OK

Begge løbere var også i aktion søndag ved jagtstarten, hvor Ida Øbro dog måtte se sig slået og nøjedes med en tredjeplads, mens Annika Simonsen vandt U18 eliterækken med 10 sekunder foran Ella olsson.

- Jeg troede egentlig, at vi tre i førergruppen ville blive hentet af løbere bagfra, men efter et par rigtig hårde langstræk, fik jeg god fornemmelse af, at der ikke var flere, der skulle være med om sejren. På vej til sidsteposten laver jeg en lille fejl, men de andre fejlede lige to sekunder mere, og så kunne jeg spurte sejren hjem, siger Annika Simonsen.