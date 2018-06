Send til din ven. X Artiklen: Hillerød er danske mestre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød er danske mestre

Sport FAA - 03. juni 2018 kl. 18:42 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foran hjemmepublikummet i Frederiksborgcentret vandt Hillerød Bordtennis kvindehold søndag DM-guld. Det skete, da holdet vandt 6-2 over OB i den anden DM-finale. Da den første var vundet med samme cifre på udebane, så var sejren en realitet, og champagneflaskerne kunne åbnes.

Det er Hillerøds første DM-guld for hold, og det er hele 20 år siden, at holdet senest var i finalen. Her var Pia Toelhøj og Petra Sörling fra dagens hold også med.

Hillerøds to bedste spillere - Pia Toelhøj og Chen Yan - lagde ud med sejre i deres første kampe, mens Tina Stochmal måtte strække våben over for OB's bedste spiller Trine Grauholm. Det samme måtte Pia Toelhøj også mod Grauholm efter fem hårde sæt, hvor der blev spillet rigtig flot bordtennis. Der skulle graves dybt i repertoiret for at afgøre boldene, og her blev de 65 tilskuere i Hillerød forkælet.

På det andet bord steppede Tina Stockmal op, hvor hun vandt i fem sæt over OB's tredjesingle Karin Kruse Rytter. Det bragte Hillerød på 4-2 i stedet for, at OB havde udlignet til 3-3.

Pia Toelhøj og Chen Yan spillede double mod Trine Grauholm og Charlotte Polk, og selvom Hillerød-duoen havde en sløv start, så kæmpede de sig tilbage og vandt 3-0 i sæt.

Til sidst blev der sat to singler igang. Tine Stockmal mod Charlotte Polk på den ene bane, men de nåede aldrig at spille færdig, for Chen Yan afgjorde holdkampen, da hun vandt over Trine Grauholm i tre sæt.

Det var en flok glade og bevægede spillere, der løb rundt til samtlige tilskuere i hallen og gav krammere, high fives og håndtryk.