Hillerød GI vinder grundspillet

Først lørdag eftermiddag sejrede Hillerød med 6-1 over Sorø - og senere på eftermiddagen blev Hvidovre besejret med samme cifre, inden Hillerød søndag formiddag besejrede Køge Bugt med 6-2. Resultaterne betyder, at Hillerød dermed har vundet grundspillet, og det gør nordsjællænderne til førstevælger, når der skal vælges modstander til DM-semfinalerne.

- Jeg vil nok anbefale kvinderne at vælge Hvidovre, siger formand Thomas Hjermind Jensen med henvisning til, at Hillerød netop har besejret Hvidovre ganske klart.

Den endelige beslutning ventes at blive taget mandag. Ud over at Hillerød selv kan vælge modstander i DM-semifinalen, så har klubben også fordel af at have hjemmebane i 3. DM-semifinale, hvis det skulle komme så vidt.