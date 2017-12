Nikolai Baden Frederiksen (i midten) er en af de mange FCN-talenter, der kan tage over, når den nuværende Superliga-stamme forsvinder. Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Danmark

Send til din ven. X Artiklen: Her er talentfabrikkens næste kuld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er talentfabrikkens næste kuld

Sport FAA - 24. december 2017 kl. 10:01 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svingdøren ved indgangen til Hotel FC Nordsjælland kommer igen til at rotere, når kalenderen vendes til januar 2018. Lige som den gjorde i sommers, da Superligaklubben fra Farum sagde farvel til topscorer Marcus Ingvartsen, midtbanegeneralen Stanislav Lobotka og forsvarsstyrmanden Andreas Maxsø.

Alligevel har FC Nordsjælland kunnet præstere på højt Superliga-niveau hele i et efterår, selv om der har været skader hos de mere rutinerede kræfter som Lasse Petry, Pascal Gregor, Godsway Donyoh og Patrick Mtiliga, mens spillere som Tobias Mikkelsen og Mohammed Fellah heller ikke er blevet brugt i særlig høj grad.

I stedet har FC Nordsjælland brugt Europas næstyngste trup og har haft succes med det, så der nu igen meldes om interesse for flere af de store profiler, oven i at man i forvejen mister topscorer Emiliano Marcondes, forsvarsspilleren Pascal Gregor og anfører Patrick Mtiliga, der stopper karrieren. I skrivende stund har Lasse Petry heller ikke kontrakt i klubben.

Opskriften er et knivskarpt ungdomsarbejde, der fortsætter for fuld kraft i skyggen af Superligatruppens succes. I dette efterår er en spiller som Magnus Kofod Andersen blomstret på den største hjemlige scene, og nu skal flere andre tage det næste skridt i det kommende forår.

Men hvem står egentlig klar i kulissen, hvis FC Nordsjællands 11 mest benyttede spillere i efteråret skulle forsvinde? Det har Frederiksborg Amts Avis kigge nræmere på, og her kommer FC Nordsjællands skyggehold til fremtiden.

Målmand Peter Vindahl Jensen, 19 år

194 centimeter rager Helsingør-drengen i vejret, og selv om han ikke står forrest i køen til spilletid, da FCN i sommers hentede rutinerede Nicolai Larsen i AaB, så er Vindahl Jensen manden for fremtiden. Tålmodighed bliver nok den alsidige målmandens største modstander, men han skal bare kigge i FCN-historiebøgerne og læse om Jesper Hansen og David Jensen for at se, at tålmodighed kan betale sig, når man har handsker på i FC Nordsjælland.

Midterforsvar Andreas Skovgaard, 20 år

Har allerede spillet 54 kampe for FC Nordsjælland og debuterede for snart to år siden. Han har spillet 12 kampe i efteråret, men har stået lidt i skyggen af andre forsvarsspillere. Det vil blive forventet af ham, at han løfter sit niveau og bliver mere stabil i duelspillet, hvis han skal have pladsen i venstre side af midterforsvaret, hvor FCN netop har hentet en norsk konkurrent i Ulrik Yttergård Jenssen.

Benjamin Tiedemann, 23 år

Kom til FC Nordsjælland i sommers og har brugt de første måneder på at vænne sig til at spille og træne på højeste dasnke niveau. Fik otte kampe i efteråret, hvor han både viste gode kvaliteter som forsvarer med og uden bold, men også havde et par større udfald. De skal væk, men så er der også en god spiller at bygge videre på.

Abdul Mumin, 19 år

Ghaneseren er den første spiller, der er kommet direkte op fra Right to Dream-akademiet til Superligatruppen, og det kræver noget omstilling og tilvænning. Har ikke fået spilletid i efteråret, men viste med sine indhop i sidste sæson, at han er en spiller, der har forudsætningerne for at tage det næste skridt. Skal stadig vokse i forhold til spilforståelse og timing i sine indgreb.

Backs Patrick da Silva, 23 år

Kom til FCN for at få genstartet karrieren for et år siden, men røg i unåde for at overtræde klubbens interne regler. Har stået i skyggen af Mads »Mini« Pedersen, men spillede fast i »Minis« skadesfravær. Skal stadig have FCNs stil helt ind under huden, men har alle de tekniske og fysiske forudsætninger for at hærgre modstandernes højreside i fremtiden.

Emil Damgaard, 19 år

Kom til FCN fra Slagslunde/Ganløse som 11-årig og er vokset op gennemsystemet, men blev stoppet af en korsbåndsskade og efterfølgende komplikationer, efter han som 17-årig debuterede for Nordsjælland. Nu er han på vej tilbage og har en stil, der minder meget om Karlo Bartolecs - hurtig og teknisk stærk. Kroaten spiller i FCN på lånt tid, og så skal Damgaard holde sig klar.

Midtbane Mads Aaquist, 22 år

Kom til FCN i sommers som en af FC Helsingørs helt store profiler, men har skullet bruge efteråret på at falde til i FC Nordsjælland og som fuldtidsprofessionel. Har smidt fem kilo i løbet af efteråret og er ved at være på plads rent fysisk, så når de sidste taktiske brikker bliver lagt rigtigt, har Aaquist potentialet til at tage et stort skridt fremad. Kan se frem mod et forår med langt mere spilletid, hvis han er klar.

Mikkel Damsgaard, 17 år

U18-landsholdsspilleren debuterede for FC Nordsjælland i efteråret i en pokalkamp og har fået et enkelt indhop i Superligaen, så vejen er banet for den unge mand fra Jyllinge. Har set hvordan spillere som Magnus Kofod og Mathias Jensen har taget det store spring før ham, og han vil givetvis få samme muligheder i løbet af foråret. Så skal de bare udnyttes. Får nok en plads som 10'er eller »falsk 9'er«, når tiden er inde, men har alligevel fundet plads på dette hold.

Kanter Jonathan Amon, 18 år

Amerikaneren har taget Superligaen med storm i efteråret, hvor han fik fem kampe og med det samme viste sin uhyggelige topfart og stil fra gadefodbolden. Skal i foråret tage kampen om spilletid op med tilbagevendte Godsway Donyoh, og det vil stille nye krav til Amon, men han er kommet flyvende fra start og har imponeret på og uden for banen.

Andreas Skov Olsen, 17 år

Topscorer i U19-ligaen med et uomtvisteligt talent med bolden og i kraft af sin fysik. Står over for det store spring ind som fuldblods Superligaspiller, hvor der især skal lægges på i modet til at tage nogle hårde dueller og modtage en noget hårdere behandling. Men har alt det råmateriale, der skal til. Resten er stort set op til ham selv.

Angriber Mathias Rasmussen, 20 år

Det norske stortalent blev nærmest fløjet direkte ind i Superligaen, men det helt store gennembrud har ladet vente på sig. Har mange af de samme kvaliteter som Emiliano Marcondes, og det skal han vise, når han i foråret bliver betroet med en større rolle. Har spillet 33 kampe for FCN, men 29 af dem som indskifter. Skal vise at han kan tage over som offensivt omdrejningspunkt.

Værd at nævne Nikolai »Futte« Baden Frederiksen, 17 år

Fynboen har altid lavet mål for FC Nordsjælland og scorede i sin debut. Beskrives som et af de største talenter i FCN regi. Står på spring i kulissen, hvis nogle af de andre offensive kort ikke slår til.

Right to Dream-spillerne

Der er flere spillere fra akademiet i Ghana på vej, og den største opgave for FCN ligger i at få det maksimale ud af dem, når de ankommer. Et eksempel er 19-årige Collins Tanor, der egentlig er på kontrakt i Manchester City, men har været lejet ud til FCN, siden han blev 18. Han har haft svært ved at finde melodien i FCN og skal til at vise sit værd, hvis han vil blive. Men der er nye ghanesiske talenter på vej.