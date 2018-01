Douglas er en af Helsingørs nye offensive kort, og selvom han ikke kom på måltavlen i udekampen mod Fremad Amager, så giver han masser af plads til Helsingørs andre offensive folk. Foto: Mads Hussing

Helsingør vandt i kulden

24. januar 2018 Af Mads Hussing

Helsingør vandt sikkert træningskampen på udebane mod Fremad Amager, der i 2. halvleg blandt andet stillede med Morten Hegaard, der netop er lejet i Helsingør.

For Helsingørs vedkommende var 1. halvlegs store oplevelse Matheus Lierias fart og spilleglæde på venstrekanten, hvor han reelt spillede back helt ude i venstre side, men med store muligheder for at løbe med på kanten og skabe farlige situationer.

Helsingør scorede to mål i de første 45 minutter. Det ene sat ind af Nicolas Mortensen, og det andet var signeret Frederik Bay kort før pausefløftet. Et par minutter forinden havde Fremad Amager ellers bragt balance i målregnskabet, da Jasin Khayat scorede et fantastisk flot mål, da han bragede bolden i kassen 25 meter udefra.

Efter pausen satte Helsingør tingene på plads. Holdet scorede to mål i de første 11 minutter, og selvom det var på en billigere baggrund end i Superligaen, så ser det ud til, at der er flere, der er ved at steppe op til de vigtige kampe i foråret.

Ved stillingen 4-1 virkede kampen afgjort, men så tog Helsingør sig et par store blundere. Fremad Amager fik reduceret to gange, men det holdt kun indtil 13 minutter før tid. Her begik Morten Hegaard, der er lejet ud fra Helsingør til Fremad Amager i foråret - straffespark mod Daniel Stückler, som selv eksekverede sikkert til 5-3 til Helsingør. Det blev også kampens resultat.

Lørdag tager Helsingørs trup til Tyrkiet, hvor der skal spilles et par kampe i lidt bedre vejr end på den meget vindblæste kunstgræsbane ved siden af Sundby Idrætspark.

Træningskamp

Fremad A-Helsingør 3-5 (1-2)

Mål: 0-1: Nicolas Mortensen (8), 1-1: Jasin Khayat (41), 1-2: Frederik Bay (44), 1-3: Melvin Fritzhell (49), 1-4: Ricki Olsen (56), 2-4: Morten Nordstrand (64), 3-4: Boris Saric (71), 3-5: Daniel Stückler (77).