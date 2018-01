Pascal Gregor fik i december blomster og et "tak for indsatsen" i FC Nordsjælland. Nu skal han spille for FC Helsingør.

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør sikrer sig vraget FCN'er Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør sikrer sig vraget FCN'er

Sport FAA - 04. januar 2018 kl. 14:47 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været meget stille omkring forsvarsspilleren Pascal Gregor det seneste halve år.

Dels har han kæmpet for at komme tilbage efter en knæskade, og dels blev han sat uden for indflydelse i FC Nordsjælland, efter han afviste at forlænge sin kontrakt med klubben, hvilket blev offentligt kendt i starten af november sidste år. I stedet var sigtet rettet mod udlandet for den høje forsvarsspiller.

Men torsdag kom Pascal Gregor så bragende tilbage, da FC Helsingør offentliggjorde, at man har sikret sig en underskrift fra Pascal Gregor for de kommende to år. I FC Helsingør-målestok er det et vaskeægte scoop og mangedobler med det samme mængden af Superliga-erfaring i truppen.

- Det er en spiller fra en højere hylde end vi er vant til, og han kommer til at være en kæmpe hjælp i forhold til at blive i Superligaen, og det er også et signal om, at vi som klub er kommet op på en højere hylde end vi har været vant til, siger FC Helsingørs cheftræner, Christian Lønstrup, om sin nyerhvervelse.

- Gregor er et af de største forsvarstalenter i Danmark og kommer med et godt cv og en god skoling fra FCN. Han er, som jeg ser ham, en meget komplet spiller: Han kan spille alle fire pladser i en backkæde, han er god fysisk og med hovedet, han er aggressiv og fysisk stærk, og har et godt overblik.

Pascal Gregor har spillet 13 U21-landskampe og var blandt andet med Danmark til OL forrige sommer. Han har i mange år dannet makkerpar med Andreas Maxsø hos FC Nordsjælland, indtil Gregor blev skadet og Maxsø siden tog til tyrkisk fodbold.

I FCN ville man gerne have beholdt Pascal Gregor og gjort ham klar til et sommerskifte. Nu kan man i stedet se frem til at spille mod ham allerede i en træningskamp lørdag den 13. januar. I Superligaen mødes de to hold i grundspillets sidste runde 18. marts i Helsingør.

- Der er jo tale om en vanvittigt dygtig spiller, der trods sin meget unge alder kommer med en kæmpe rutine. Han har en fantastisk timing og er teknisk på et meget højt niveau, og for 24 timer siden troede jeg ikke, den her transfer ville kunne lade sig gøre, siger FC Helsingørs direktør, Janus Kyhl, i en pressemeddelelse.

- Det er en unik signing for en klub af vores størrelse, og jeg ved der har været endog meget stor interesse for Pascal. Men han har købt ind på projektet heroppe med mange unge spillere med store ambitioner og et godt træningsmiljø, og det er vi glade og taknemmelige for. Jeg forventer så også, at han bliver en kæmpe profil for os, og bliver en vigtig brik i vores altoverskyggende målsætning for foråret, hvor vi skal spille os til endnu en sæson i Superligaen.

Sportsligt lukker FC Helsingør et gabende stort hul med tilgangen af Pascal Gregor. For det har været i det centrale forsvar, der har været store problemer for Helsingør, og her har manglen på Superliga-rutine været mest tydelig.

I Helsingør bliver Pascal Gregor genforenet med en stribe andre tidligere FCN-spillere i Adnan Mohammad, Christian »TK« Køhler og Johannes Ritter, mens også Daniel Jørgensen og Søren Henriksen har en fortid i Farum-klubben.