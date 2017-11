Helsingør passer på banen

Det er ved at være vinter, og en lav temperatur er ikke godt for noget græstæppe. Helsingør har ikke varme i græsset, men de passer godt på banen på Helsingør Stadion. Alligevel var der lidt brokkerier efter seneste hjemmekamp mod Hobro. De brokkerier skal helst ikke gentage sig efter dagens kamp mod Aab. Men FC Helsingørs direktør Janus Kyhl mener, at der gik lidt for meget tudemarie over det efter kampen.

- Landsholdet havde brugt banen op til kampen sidste fredag, og der kom et kraftigt temperaturskift op til kampstart. Det blev hundekoldt. Den kombination gør, at banen ikke var supergod. Men lad mig lige tilføje, at alle godkendte banen inden kampstart, siger Janus Kyhl, der fortæller, at Helsingør gør meget for at holde banen god.