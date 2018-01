Mark Leth Pedersen har fået ophævet sin aftale med Superligaklubben FC Helsingør.

Helsingør ophæver med angriber

Sport FAA - 23. januar 2018 kl. 19:55 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er aldrig rart som angriber at høre, at ens klub er på udkig efter at styrke offensiven. Så FC Helsingørs Mark Leth Pedersen vidste nok godt, hvad klokken var slået i forhold til sin aftale med FC Helsingør, som nu er blevet ophævet.

For det er kun blevet til tre kampe i Superligaen i efteråret for den tidligere FC Roskilde-spiller, og da Helsingør samtidig har forstærket sig med to angribere her i vinterpausen, gav det ikke længere mening at fortsætte samarbejdet med Mark Leth Pedersen.

- Mark har en alder, hvor han har ønske om at spille mere regelmæssigt og spille en større rolle, end vi har kunnet tilbyde ham i FC Helsingør.

- Han har været god at have i truppen, og er både en humørspreder og en god fodboldspiller, så vi har ikke haft en finger at sætte på hans indsats. Men Mark havde svært ved at bide sig fast på holdet, så efter vi har snakket lidt frem og tilbage, er vi blevet enige om at skilles i god ro og orden, og vi ønsker Mark alt held og lykke i sin videre karriere, siger Helsingør-direktør Janus Kyhl om bruddet.