Helsinge-dreng til FC Roskilde

Som erstatning er klubben nemlig hentet den tidligere FC Nordsjælland-målmand, Jannich Storch, der oprindeligt er fra Helsinge. 24-årige Jannich Storch har seneste spillet for AB i 1. og 2. division, men han forlod akademikerne i sommers. Siden var han blandt andet forbi AC Horsens på prøvetræning og har haft et kort ophold i Holland.

Nu er han så endt i Roskilde.

- Jeg er super glad for at være landet i Roskilde, efter en periode uden klub- Jeg har heldigvis holdt mig fuldt i gang hos FC Helsingør og skylder dem en stor tak for, at jeg har kunnet holde mig skarp. Jeg ser rigtig meget frem til at blive en del af FC Roskilde og deres fuldtidssetup - et projekt, hvor jeg kun kan se mig selv blive endnu bedre og fortsætte min udvikling, siger Jannich Storch om skiftet til FC Roskildes hjemmeside.