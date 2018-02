Benjamin Hannestad er klar til Davis Cup-kamp i Birkerød i weekenden. Billedet er fra den seneste kamp i Davis Cup, der blev spillet i Aarhus. Foto: Morten Olsen for Dansk Tennis Forbund Foto: Morten Olsen

Hannestad og landsholdet klar i Birkerød

Sport FAA - 01. februar 2018 kl. 21:24 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tennis: I weekenden skal der spilles fire singlekampe og en doublekamp. Hvor det ene navn til to af singlerne og den ene af pladserne i double giver sig selv - meget går galt, hvis ikke det bliver den rutinerede Frederik Løchte Nielsen, så er det stadig åbent, hvem der skal besætte de andre pladser.

En af spillerne, der står stærkt i kampen om den anden singleplads, er Benjamin Hannestad, der er født og opvokset i Vedbæk, og har spillet både i Vedbæk, Hørsholm og i Birkerød. Derfor er han nærmest på hjemmebane, da weekendens landskamp bliver spillet i Birkerød Idrætscenter.

- Det er altid dejligt at være hjemme, konstaterer Benjamin Hannestad, der endnu ikke ved, om han står på holdkortet.

- Nu har vi ikke fået at vide, hvem der spiller, men min rolle er at støtte eller spille det bedste, jeg kan både lørdag og søndag. Jeg synes, vi har en god holdånd indtil videre, og vi har troen på, at vi kan vinde mod Irland, siger den unge spiller, der er glad for at være udtaget:

- Det er jo noget at det fedeste. Det er en af grundene til, at jeg er kommet hjem fra college. Det er kæmpestort at få lov til at spille for sit land, og det er altid en fed atmosfære. Det er sjovt at være på hold med alle mine danske kammerater, det får man ikke så tit chancen for.

Tennisspillere er normalt et individuelt folkefærd, der rejser rundt alene og spiller turneringer for sig selv. Når det er Davis Cup, så er følelsen af at være en del af et hold.

- Vi kæmper ikke for os selv, men vi kæmper for hinanden og for Danmark. Det er en fed oplevelse. Tit når vi spiller, er det individuelt. Det er en fed chance at få en oplevelse og få lidt sammenhold, siger Benjamin Hannestad, der har et klart mål for weekenden.

- Jeg forventer, vi vinder. Jeg har ikke set de andre drenge endnu, men jeg ved, at det er gode spillere allesammen, så alt kan jo ske. Det kan de i de her Davis Cup-kampe. Det er lidt noget andet end individuelle turneringer, men vi går selvfølgelig efter at vinde, siger Benjamin Hannestad, mens irerne er ved at gå på banen i Birkerød. Det får dog ikke Hannestad til at blive siddende.

- Jeg går i træningscenteret, og så tror jeg trænerne må følge deres træning. De må lure de taktiske ting af. De er jo genierne bag det hele, siger Benjamin Hannested, der ikke er professionel endnu, men det skal nok komme.

- Jeg er taget på college, for jeg føler mig ikke helt fysisk klar til at spille på protouren. Men jeg kæmper hver dag og træner hårdt hver dag, og så ser jeg hvor længe, der skal gå, før jeg går 100 procent pro. Det kan blive i morgen eller om det er om tre måneder eller to år, det kan jeg ikke sige, men når jeg føler mig klar, så gør jeg det, siger han.

Snakken går tilbage til weekendens Davis Cup-match, og der er ingen tvivl om, at Benjamin Hannestad er helt klar til kamp.

- Jeg håber at få lov til at spille. Det er hundrede. Det er sjovt at spille for Danmark, og der bliver en fed atmosfære med næsten fuldt hus, siger han og fortsætter:

- Det er ikke i min kontrol, hvad der sker, men hvis jeg får chancen, så kæmper jeg røven ud af bukserne. Det vil jeg elske.