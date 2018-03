Christian Køhler stopper i Nordsjælland efter denne sæson. Foto: Hans Jørgen Johansen

Håndbold i vejen for håndbolden

Sport FAA - 22. marts 2018

Håndbold fylder så meget i Christian Køhlers liv, at han ikke har tid til at spille det selv. Derfor har han taget beslutningen om at stoppe i Nordsjælland Håndbold, når sæsonen er slut.

- Jeg er forfærdelig glad for at gå til håndbold. Håndbold er min fritidsinteresse, og det er fantastisk fedt at udleve det i en af de bedste ligaer i verden. Men det er en afvejning af, at jeg gerne vil have noget mere fritid til familie og mig selv. Jeg vil varetage mit fuldtidsjob bedre. Lige nu lever jeg rigtig meget i min kalender. Jeg går fra den ene ting til den anden og den tredje. Det er megafedt, men det kræver sindssygt meget at være med på dette niveau, siger den 29-årige playmaker.

Ved siden af tilværelsen som kontraktspiller i Nordsjælland Håndbold har Christian Køhler et fuldtidsjob i Dansk Håndbold Forbund i Brøndby, hvor han er ansat som projektleder. Han har blandt andet ansvaret for udviklingen af beach-håndbold og håndboldskolerne i Danmark.

- Så har jeg en søn på to år og en hustru, der også gerne vil se mig en gang imellem, siger Christian Køhler.

Det har været en svær beslutning.

- Det gør pisse ondt. Jeg har spillet håndbold siden jeg var fem år gammel. Det har været omdrejningspunktet i hele min barndoms familie og nu også i min nystiftede familie. Min hustru er fysioterapeut i København Håndbold, så lige nu skal vi have dameligaen og herreligaen til at gå op. Næste år skal København spille Champions League, men heldigvis har vi nogle gode bedsteforældre, der hjælper os, siger Christian Køhler.

Hans bror ejer en håndbold-webshop, svogeren spiller også håndbold, og svigerinden er Anne Cecilie de la Cour fra København Håndbold.

- Alt drejer sig om håndbold, siger Christian Køhler, der ikke umiddelbart har planer om at trappe ned på et lidt lavere niveau.

- Mit udgangspunkt er, at jeg trækker stikket 100 procent. Jeg har haft et par muligheder, men indtil videre har jeg sagt nej. Jeg glæder mig til, at jeg selv kan råde over mine weekender, siger Christian Køhler.