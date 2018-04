HØJ tog vigtig sejr

Sommerferien er udskudt to uger for HØJ, da holdet skal i nedrykningsspil. Det var klart allerede inden dagens kamp, der blev vundet 35-30 over HEI, Skæring. Sejren betød dog, at HØJ bliver seedet i de nedrykningskampe, som afventer udfaldet af en gruppe i Jylland.

Her skal tre hold spille et nedrykningsspil, hvor det nederste hold rykker ud, nummer to skal HØJ møde og nummer et skal møde Frederikshavn i kampe om at blive i 1. division.