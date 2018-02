HØJ satte føring over styr

Det var to hold med få sejre i de seneste kampe. HØJ var uden sejr i tre turneringskampe og en pokalkamp, og seneste seneste sejr var 19. december mod midterholdet Skæring. Skive havde kun en sejr i de seneste fem kampe, og det var over bundholdet fra Fredericia.

HØJ begyndte med Peter Nørklit på mål, men da han ikke havde haft en eneste redning efter 13 minutter, så blev han taget ud til fordel for Brian Jørgensen. Han skulle lige bruge fem minutter til at komme igang, men så begyndte han også at tage nogle bolde. Det var med til, at HØJ begyndte at æde sig ind på udeholdets forspring, der var oppe på fem mål.