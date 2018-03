HØJ kæmpede sig tilbage - og slap igen

Havde det ikke været for HØJs egen keeper Peter Nørklit, så havde kampen været afgjort allerede i 1. halvleg. Men Nørklit diskede op med et utal af redninger, og så var det kun i kraft af Kasper Gudnitz' udmærkede skud fra distancen, at Randers kom på 8-3.

Angrebsproblemerne vendte tilbage. Det blev også forstærket af, at Frederik Høyer måtte stå over i tre angreb efter at have været til behandling på banen. Det brød rytmen, og oven i det pådrog Andreas Hampe sig en udvisning. Det var medvirkende til, at Randers lavede seks mål i træk, og det kom HØJ sig aldrig over.