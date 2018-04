Frederik Høyer og resten af HØJ bliver i 1. division, men skal alligevel ud i kvalifikationskampe. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: HØJ bliver i 1. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HØJ bliver i 1. division

Sport FAA - 24. april 2018 kl. 16:13 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom HØJ stadig skal spille kvalifikationskampe for at blive i 1. division, så står det allerede nu klart, at holdet bliver i rækken. Det fortæller HØJ's træner Jesper Fredin til Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: HØJ venter i spænding

Hele polemikken er udløst af HC Midtjyllands konkurs mandag, som får betydning længere nede i rækkerne. HC Midtjylland rykker hele vejen fra Håndboldligaen til 2. division, og derfor skal der findes en nedrykker mindre til 2. division.

HØJ har i denne sæson spillet i 1. division, og de er det bedst placerede 1. divisionshold, der er med i nedrykningsspillet. Ifølge nye regler fra i år, så giver det den højeste rangering i nedrykningsspillet, så selvom om HØJ taber de kommende kvalifikationskampe mod Give, så vil HØJ være det højest rangerede hold til at tage den ekstra plads i 1. division.

- Vi er selvfølgelig kede af det på HC Midtjyllands vegne, men naturligvis er vi også glade på egne vegne over, at vi er sikret en plads i 1. division, siger Jesper Fredin, der dog ser en stribe faremomenter i, at HØJ stadig skal spille kvalifikationskampe.

- Det bliver vanskeligt at spille kvalifikationskampe, hvor vi direkte har indflydelse på, hvem der rykker op. Vi har haft et møde i spillertruppen, og vi er blevet enige om, at vi spiller for at vinde. Det skal ikke være os, der påvirker noget, siger Jesper Fredin og fortsætter:

- Det ligger ikke til os ikke at ville vinde håndboldkampe. Det handler om etik og at have respekt for produktet.

Kampene bliver taget seriøst af HØJ, men der bliver nu ikke gamblet med spillernes helbred.

- Når nu ikke vi har kniven for struben, så er der et par spillere, der er skadede, som får lov til at pleje de skader, siger Jesper Fredin, der lover, at de spillere, der kommer på banen, går efter at vinde.

Han mener, at det rigtige ville være, at hive HØJ helt ud af ligningen, og så lade de resterende tre hold i oprykningskampene spille om to pladser. De to andre hold udover HØJ og Give er Frederikshavn og Stadion, der også spiller mod hinanden over maksimalt tre kampe.

Jesper Fredin kunne godt have ønsket sig en bedre måde at få lov til at spille i 1. division til næste år også.

- Det er godt nok en fesen måde at blive i rækken på, siger han.

HØJ spiller første kvalifikationskamp på søndag i Ølstykke, hvor Give kommer på besøg. Ugen efter skal HØJ til Give, og hvis begge hold har vundet en kamp, så er der en tredje og afgørende kamp i HØJ 13. maj.