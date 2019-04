Birkerøds Simon Vollesen med bold. Foto: René Larsen

God bredde ikke nok for Birkerød

Sport FAA - 13. april 2019 kl. 16:46 Af René Larsen

Ni mand var af diverse årsager ikke til disposition for Skjold Birkerød, og det kostede i danmarksserie-opgøret mod BSF i Ballerup Idrætspark lørdag eftermiddag. Hjemmeholdet kunne trække sig tilbage med en 2-0-sejr på to mål af Emil Tidemand - det sidste sat ind på straffespark i overtiden.

Trods det omfattende fravær leverede Birkerød langt hen ad vejen en godkendt indsats, og det er et skulderklap til bredden i truppen.

Blandt andre bør Thomas Høegh fremhæves. Han er egentlig stoppet, men i nødens stund blev han hentet ind i Birkerøds tre-mandsbagkæde og gjorde det bundsolidt hele vejen igennem.

Med i tre-mandsbagkæden var også debutanten Oliver Graham - søn af den mangeårige Birkerød-profil Jesper fra storhedstiden i 70'erne og 80'erne. Også han leverede varen, og BSF kom da heller ikke til afslutninger af betydning i 1. halvleg.

Det lidt der var, stod der Birkerød på. Simon Vollesen havde et forsøg fra kanten af feltet, der gik lige over. Et par minutter senere spillede Simon Vollesen på tværs uden for feltet, og her viste anfører Alexander Augustesen igen prøve på den målfarlighed, som han uvant er disket op med her i foråret. Han har været matchvinder i de to foregående kampe, og her tvang han BSF målmand Patrick Johansen på arbejde.

Kort inde i 2. halvleg trådte BSF-anfører Mads Randrup i bolden på den knoldede og ujævne bane. Det gav en stor mulighed til Birkerøds Niklas Toft Kristiansen, men han var lidt for længe om at få afsluttet, og så løb den chancen ud i sandet.

I stedet begyndte BSF at nærme sig. Birkerød-målmand Dimitrije Jensen måtte ud i fuld længde for at redde et hovedstødsforsøg fra Rasmus Brøns.

Med et lille kvarter igen mistede Simon Vollesen bolden på egen banehalvdel. Han appellerede forgæves for frispark. Det fik han ikke, og på omstillingen blev Emil Tidemand spillet fri. Birkerøds Emil Bech nåede at få tacklet i skudøjeblikket, men det forhindrede ikke bolden i at gå i nettet.

I slutminutterne pressede Birkerød på. En enkelt afslutning blev det også til. Emil Bech fik trykket af, men BSF-målmanden reddede, og umiddelbart efter fik BSF tilkendt et straffespark, da Emil Tidemand havde meget let ved at falde i feltet. Han scorede selv fra pletten, og så var det slut.