Se billedserie Foto: René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: GOG gjorde ondt på Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

GOG gjorde ondt på Nordsjælland

Sport FAA - 11. april 2018 kl. 21:26 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart en håndfuld år siden, at Nordsjælland Håndbold har besejret GOG. Fynboerne har klasse, og det blev ikke i slutspillet første kamp onsdag aften i Helsingør, at Nordsjælland fik lavet om på den dårlige statistik. GOG sejrede 31-28.

Læs også: Topscoreren kom fra andet geled

Det var dog inden for mulighederne rækkevidde, men Nordsjælland kendte ikke dets besøgelsestid.

Kort inde i 2. halvleg udlignede ligatopscorer Johan Meklenborg til både 15-15 og 16-16. Det var i en periode, hvor udvisningerne sad løst i lommen hos dommerparret, Per Olesen og Claus Gramm Pedersen, men Nordsjælland fik alt for lidt af de perioder, hvor hjemmeholdet var overtal.

I stedet bragte Lasse Møller GOG på 18-16, og Nordsjælland skulle igen jagte en GOG-føring. Her holdt Aku Kreutzmann Nordsjælland inde i opgøret med nogle vigtige scoringer , men ellers havde Nordsjælland det svært overfor en storspillende Ole Erevik i GOG-målet.

Således kunne den tidligere Team Helsinge-spiller Mark Strandgaard gør det til 21-18, og da Nordsjælland et par gange blev straffet for at tage målmand Mike Jensen ud til fordel for en ekstra markspiller, så øgede Lasse Møller fra egen banehalvdel også til 22-18.

Dermed var det i realiteten afgjort, selv om Nordsjælland sprællede hvad holdet kunne samtlige 60 minutter. To mål i træk af Oliver Roepstorff holdt Nordsjælland inde frem til fem minutter før tid 25-28, men nærmere kom hjemmeholdet ikke trods god opbakning fra publikum og et offensivt forsvar.

Billedet var ikke afgørende anderledes i 1. halvleg. Det startede med føringer til begge hold, inden GOG lagde pres på ved at komme på 9-6. Men en justering til et 5:1-forsvar hjalp Nordsjælland på vej, og Aku Kreutzmann fik siden udlignet til 10-10, så det to hold kunne følges ad frem til pause.

Med nederlaget til GOG er Nordsjælland allerede nu under pres i slutspillet, hvis man skal gøre sig håb om en plads i DM-semifinalerne. Nordsjælland skal således levere en artig overraskelse i weekenden mod Bjerringbro-Silkeborg for at holde liv i et realistisk håb. Men Nordsjælland kan dog støtte sig til, at holdet en gang tidligere i denne sæson har slået BSV i Silkeborg