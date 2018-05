Magnus Feuk er blandt de frivillige ved VM i ishockey. Hans søn er målmand på Rungsteds bedste hold, og han selv er også frivillig i Rungsted. Foto: Mads Hussing

Frivillige fra Rungsted ved VM i ishockey

Det er Rungsted-folk, der styrer det meste af det, som folk kan se af statistik på skærmene i Royal Arena. En af dem er Magnus Feuk, som har et efternavn, der siger Rungsted-fans noget. Magnus er nemlig far til Rungsteds danske målmand Sebastian, der i denne sæson fik debut på landsholdet, og som har stået lidt i skyggen af Kevin Lindskoug i Rungsted.

Magnus er en del af game and statistics, der tager statistik på alle områder under kampene.

- Vi laver statistik på skud, hvem der skyder, faceoff, mål, assist og tid på isen. Vi er nok 10-12 stykker under hver kamp, siger Magnus Feuk og fortsætter:

- Der er fire, der registrerer skud. Man hjælper hinanden med at spotte. Der er to til faceoff, og der er fire til tid på isen. Der er meget, og det skal gå hurtigt. De skal bruge statistikken med det samme.

Han begyndte med at arbejde som frivillig i Rungsted, primært fordi Sebastian Feuk begyndte at spille ishockey.

- Da han kom tilbage og spillede i 1. division efter at have været i udlandet, så begyndte jeg at lave statistik i 1. division. Jeg skulle jo sikre mig, at tingene blev lavet ordentligt, når nu han var der, siger Magnus Feuk, der fortsatte, da sønnike begyndte at spille i landets bedste række.

- Det var egentlig på grund af ham først, men så efterhånden er der vokset sig en mission ud af det, så det ikke er så ham, det handler om nu, siger den ishockeyglade far, der er stolt over, at sådan et stort arrangement som VM i ishockey bliver afholdt på dansk grund.

- Jeg synes, det er fantastisk. Jeg kan faktisk ikke rigtig fatte det, siger Magnus Feuk med et stort smil og fortsætter:

- Jeg er ret imponeret, og jeg er stolt af det, at vi gør det så godt, der dog også lige fortæller om en stor fejltagelse, der lige var sket med en målscorer og et tidspunkt. Det var de blevet nødt til at rette et andet sted fra, og det stod på skærmen temmelig længe.

Også Helle Bojesen-Koefoed, som Rungsted-fans kender som damen, der har speaket til Rungsteds kampe i en menneskealder, er med i Royal Arena. Her er hun ligesom hjemme i Rungsted også speaker.

Hun fortæller, at der er langt flere krav ved VM i ishockey end hjemme i Bitcoin Arena.

- Jeg havde ikke drømt om, at det ville være så hårdt siger Helle Bojesen-Koefoed, der er igang med sit femte VM. Det er det fjerde som speaker, og ved ét VM var hun med som guide.

Hun har det utaknemmelige job, hvor hun blandt andet skal læse hele den hviderussiske, tjekkiske eller slovakiske trups navne op. Det er navne med masser af konsonanter i, og de kan være umulige at udtale for en dansker.

- Jeg er altid nede hos holdene for at få at vide, hvordan alle spillernes navne udtales. En prøvede også at lære mig tjekkisk grammatik, men det behøvede jeg ikke, siger hun.

Det var meningen, at hun skulle speake alle kampene, men det har vist sig at være for hårdt. Hun kan dog ikke lade være med at hjælpe, så når Helle Bojesen-Koefoed ikke speaker, så hjælper hun til med noget andet.

- Det er vanvittigt sjovt, men det er også hårdt. Og jeg vil så gerne gøre det så godt, så vi kan vise, at lille Danmark godt kan afholde sådan et stort stævne, siger Helle Bojesen-Koefoed.