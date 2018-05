William Rimkratt-Milkowski. Foto: René Larsen

Fredborgs rekord faldt efter 45 år

Sport FAA - 31. maj 2018 kl. 15:58 Af René Larsen

Tilbage i 1973 satte legendariske Niels Fredborg dansk rekord ved på cykelbanen i Mexico City at sprinte 200 meter i tiden 10,35 sekund. Mange danske ryttere har siden gjort attentat-forsøg, men først efter 45 år lykkedes det i går William Rimkratt-Milkowski fra Nivå at slette rekorden.

- Det er en milepæl for mig. Jeg har haft kig på rekorden, lige siden at jeg begyndte at cykle. Det er en stor forløsning, siger William Rimkratt-Milkowski til Frederiksborg Amts Avis.

Rekorden blev sat på cykelbanen i Moskva, Rusland 10,105 sekund.

- Næste mål er at komme under 10 sekunder, siger William Rimkratt-Milkowski og fortsætter:

- Jeg har trænet hårdt, men der har også været en periode på næsten to år, hvor jeg har følt at jeg stod stille. Men jeg har efterhånden omgivet mig med de rigtige folk, og lige pludselig, så tager man et kæmpe hop.

Det var udelukkende muligheden for at slå rekorden, der havde lokket William Rimkratt-Milkowski til Moskva. På søndag kører han et Keirin-løb i det russiske inden han vender næsen hjemad igen. Næste opgave bliver et oldschool keirinløb i London i juni. Ellers står den bare på en masse træning.

- Målet er at blive så god, så jeg kan komme til at køre de store løb i World Cup og lignende. Men der er rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, førend det sker. Det kræver en masse økonomi og at man møde de rigtige mennesker, teknikere, diætister osv, siger William Rimkratt-Milkowski og slår fast:

- Det helt store ultimative mål er OL. Det er helt sikkert.