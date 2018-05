Forrygende sidste heat

Man skulle helt frem til de sidste to heats for at finde afgørelsen. For efter en fin Slangerup-start og et solidt forspring vendte lykken for hjemmeholdet, der efter otte af de 14 heats måtte se Region Varde udligne med en 5-1-heatsejr og siden bringe sig foran, da gæsternes Mikkel B. Andersen tog sig af heat ni.