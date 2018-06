Ricki Olsen i kamp tidligt i superligasæsonen mod de senere danske mestre fra FC Midtjylland. Det var en kamp, som FC Helsingør vandt. Foto: Scanpix Foto: Keld Navntoft/Scanpix Denmark

Første spiller er væk efter nedrykning

07. juni 2018

Det kommer ikke som den store overraskelse, at Ricki Olsen er en af de spillere, der må forlade FC Helsingør efter nedrykningen. Kontraktudløb og manglende spilletid er ikke den bedste kombination, når spillertruppen skal tages op til revision.

Ricki Olsen forlader dermed FC Helsingør, hvor han har spillet siden 2014, hvor han kom til fra Nordvest FC. Før det havde han spillet i Brøndby, Randers, Viborg og Næstved.

- Det har været en uforglemmelig rejse at gå hele vejen fra anden division til Superligaen, og det har været de bedste fire år i min karriere. Jeg har kun positive ting at sige om klubben, og det har været en fornøjelse at bidrage med det jeg nu har kunnet byde ind med, siger Ricki Olsen og fortsætter:

- Jeg ønsker hele FC Helsingør og vores fans alt det bedste fremover. Jeg er sikker på, at klubben nok skal komme tilbage til Superligaen i en endnu stærkere udgave.

Der er stor ros fra FC Helsingørs direktør Janus Kyhl til Ricki Olsen:

- Ricki har i dén grad været klubbens mand, og har spillet over 100 kampe for os på vores fælles rejse fra 2. division og op i Superligaen. Han har fyldt meget i truppen på den positive måde, og har været en af de spillere vores unge drenge kunne læne sig op ad, med sin store erfaring, siger direktøren, der også har kunnet se fra sidelinjen, at midtbanespilleren har siddet mere på bænken på det seneste.

- Det har dog knebet med spilletiden det sidste stykke tid, og det er nok tidspunktet nu for begge parter at prøve noget nyt. Klubben vil gerne sende en stor tak til Ricki for en professionel og dedikeret indsats, og ønske ham al held og lykke fremover, siger Janus Kyhl.

Ricki Olsen nåede 110 kampe og 17 mål i den hvide og lyseblå trøje.