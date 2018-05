Flygtning er dansk EM-håb

I denne uge kæmpes der om europamesterskabet i den russiske by Kazan - 800 kilometer øst for Moskva i retning af Uralbjergene. Danmark stiller med en enkelt kæmper på herresiden, og det er den blot 18-årige Mustafa Razai fra Frederikssund.

Det har dog krævet et par dispensationer for at få gjort Mustafa Razai kampklar for Danmark til mesterskabet. Han er født i Afghanistan. Han kom til Danmark som 13-årig som uledsaget flygtning og er nu klar til at kæmpe for sit nye land.