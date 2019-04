Se billedserie Tobias Rasmussen har senest spillet i Skjern, men har førhen spillet for Kvik Humlebæk og Helsingør.

Fløjtalenter hjem til reden

Sport FAA - 15. april 2019 kl. 15:09 Af René Larsen

Det har været lidt en torn i øjet på Nordsjælland Håndbold, at kun to spillere i truppen har spillet ungdomshåndbold i en af de tre moderklubber, Team Helsinge, Helsingør og Hillerød. Nordsjælland Håndbold havde gerne set, at den lokale repræsentation var lidt større, og det bliver den i den kommende sæson.

Nordsjælland kunne nemlig mandag offentliggøre, at den har indgået aftale med to nordsjællandske spillere, der har været i Jylland at dygtiggøre sig.

Det drejer sig om 20 årige Tobias Rasmussen med fortid i Kvik Humlebæk og Helsingør. Han har i denne sæson spillet for Skjern, og dernæst gælder det den 19 årige Benjamin Jørgensen fra Hillerød, der er hentet hjem fra Skanderborg.

- Det er vigtigt for vores projekt, at der til stadighed er unge spillere, der gerne vil trække i den grønne trøje, siger sportschef Jørn Blom Hansen.

Tobias Rasmussen er inde omkring ungdomslandsholdet, og i de seneste fire år har han været gennem Skjerns håndboldskole. Han har i år spillet for klubbens andethold i 2. division.

- Han er en spændende fløjtype, der har noget fysik og størrelse med sig, som vi skal drage nytte af, siger Nordsjællands kommende cheftræner Simon Dahl.

De to kender hinanden i forvejen. Simon Dahl har været træner for Tobias Rasmussen i Helsingør for år tilbage og fra U-landsholdet, hvor Simon Dahl også er en del af trænerstaben.

- Jeg glæder mig til at komme hjem. Jeg synes det er et rigtigt spændende projekt i Nordsjælland og glæder mig til at blive en del af en ung trup, siger Tobias Rasmussen.

Den et år yngre Benjamin Jørgensen bliver student om et års tid, og han håber derefter på en karriere som professionel håndboldspiller.

- Jeg ser netop Nordsjælland Håndbold som det helt rigtige springbræt for mig. Der er et rigtig godt miljø, og klubben er super gode til at udvikle unge spillere, siger Benjamin Jørgensen.

Han får følgende skudsmål af Simon Dahl:

»Han er en rigtig god forsvarsfløj, der ikke er bange for at tage kampen op med de udfordringer, det indebærer og som tilmed er en dygtig kontraspiller«.

De to nye fløje er udset til at supplere de to andre fløjspillere, som Nordsjælland i forvejen har på plads for næste sæson. Det er Carl-Emil Haunstrup samt Frederik Iversen, der også er ny fra Skanderborg.