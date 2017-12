Patrick Mtiliga var ikke altid lige tilfreds med tingene i FC Nordsjælland, og de reultatmæssigt bedste år var ikke gode uden for banen. Det ændrede sig siden. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fik mesterskab og medaljer - men var ikke glad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fik mesterskab og medaljer - men var ikke glad

Sport FAA - 09. december 2017 kl. 10:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

167 slutter tælleren på for Patrick Mtiliga.

Læs også: Vil huskes for mere end to ting

Det er det antal kampe, han når at spille for FC Nordsjælland. For selv om han har været lidt ind og ud af holdet de seneste måneder, så er der temmelig sikkert plads til anføreren søndag eftermiddag mod Hobro. Når den er slut, er det også slut med Patrick Mtiligas fodboldkarriere.

- Der har været mange ting, jeg lige har skullet her på det sidste. Og så er der en kamp søndag, jeg lige skal holde fokus på. Men jeg er meget afklaret omkring, at det er nu, det skal være, siger Patrick Mtiliga, da Frederiksborg Amts Avis møder ham efter torsdagens træning.

Senere skal han til reception - for ham selv - hvor de sidste 6½ års virke i FC Nordsjælland og en topkarriere, der har strukket sig over de seneste 18 år, bliver hyldet og hædret. Og så er det slut.

Det er Patrick Mtiliga helt afklaret med.

- Jeg havde en snak med Kasper Hjulmand (cheftræner, red.) om at stoppe, efter jeg i noget tid havde manglet lidt motivation, og jeg følte mig mæt. Han sagde, at vi skulle sørge for, at jeg fik en god afslutning på det hele, og vi aftalte, at jeg kunne få nogle pauser, hvis jeg havde brug for det, siger Mtiliga.

- Det lettede meget og gjorde, at jeg fik noget energi igen. Det vil være svært at finde energi til et halvt år mere. Man skal ikke undervurdere, hvor hårdt det tager på en med en vinteropstart og nogle krævende træningspas.

Mtiligas karriere gik fra barndomsklubben B93 til Feyenoord, hvorfra han blev lejet ud til Excelsior i Rotterdam, som blev hans anden hjemby, siden kom han til NAC Breda, inden han skiftede til Malaga i den bedste spanske række og stod over for navne som Messi og Ronaldo.

Men som 30-årig vendte han tilbage til Danmark og Superligaen, hvor han lagde hårdt ud med at vinde et dansk mesterskab med upåagtede FC Nordsjælland.

Det var dog lidt på trods.

- De to første år i FCN var resultatmæssigt de bedste, men på det personlige plan var de nogle af de dårligste. Jeg syntes, det var svært at komme til Danmark, for jeg følte, at min karriere var på vej nedad. Og jeg havde ikke det store tilhørsforhold til Danmark efter 12 år i udlandet. Min base og omgangskreds var egentlig i Holland, for eksempel, husker Patrick Mtiliga og fortsætter:

- Men vi valgte at tage hjem, da det var et stort ønske fra min kone, og vores børn skulle også have en base et sted. Og nu er jeg sindssyg glad for det. For jeg kan godt se, at det er en god idé - også i forhold til det arbejde, jeg skal lave efter min karriere. Jeg har fået en base her i Nordsjælland, hvor jeg har kunnet vise, hvem jer er som fodboldspiller og person. Det har været godt for mig.

Mtiliga startede »bare« som en stor profil på den nordsjællandske venstreback, men som årene er gået har han fået en større og større rolle. Og efterhånden voksede FC Nordsjælland på Patrick Mtiliga.

- Jeg kom til en klub, der var vant til at ligge omkring bunden, men havde store ambitioner og var nået langt med dem. Der var en vision fra start, og den er bare blevet videreført. Der har været bump på vejen, men den grundlæggende filosofi med talentudvikling har været der hele vejen igennem. Og man kan se, hvordan det bærer frugt, mener anføreren.

Efter sølvmedaljer i hans anden sæson i FC Nordsjælland har det været småt med resultaterne for klubben og holdet. Samtidig blev der skiftet massivt ud i spillertruppen, mens Kasper Hjulmand også forlod cheftrænerposten for siden at komme tilbage igen - denne gang med et endnu yngre projekt mellem hænderne og en ny ejerkreds.

Et af de helt faste element i FC Nordsjælland har dog været Patrick Mtiliga.

- Der har da været nogle gange, hvor jeg har haft bekymringer om de tiltag, der har været, og det har jeg også givet udtryk for internt, men der er jeg blevet positivt overrasket. Konceptet holder 110 procent. Det kan man bare se på den måde, vi er kommet videre i denne sæson, efter vi mistede de tre store profiler i sommers, siger Mtiliga og fortsætter om udviklingen:

- For mig har det også været vigtigt, at jeg har fået nogle nye roller hele tiden. Kasper og klubben har været gode til at finde nye udfordringer til mig, så jeg er blevet nødt til at løfte mig. Jeg blev anfører og fik større ansvar, og der kommer mange unge spillere op, som skal tackles på en anden måde.

Netop det bliver han rost for alle vegne, og i FCN havde man håbet at beholde Mtiliga som træner. Men han går i stedet rådgiver-vejen og åbner sin egen »butik«, når han er tilbage fra ferie kort inde i det nye år.

- Jeg er fra den gamle skole, hvor man ikke bare snakkede med de ældre spillere. Men der kan man jo sagtens finde en mellemvej, og samfundet ændrer sig jo, siger Mtiliga om »ungdomsrevolutionen« i FC Nordsjælland.

- Det har ændret sig gradvist, men der har da været tidspunkter, hvor man godt kunne bruge nogle jævnaldrende sparringspartnere. Jeg tror også, at nogle af de unge glæder sig til, at jeg ikke er her mere, så jeg ikke er efter dem, når de sidder med deres telefoner, slutter Mtiliga med et grin.