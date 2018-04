Her er der gang i den - men næsten 1400 drenge under 12 år har fravalgt fodbold på Sjælland. Det viser opgørelsen over medlemmer under DBU Sjælland for 2017. Foto: Martin Bubandt/Ritzau Foto

Færre børn vælger fodbold

Sport FAA - 20. april 2018 kl. 18:30 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdens største sportsgren og også den klart mest foretrukne herhjemme.

Men fodbold i det sjællandske har det seneste år oplevet et fald i medlemstallet på godt 2,2 procent. Mere præcist er der 1.906 færre spillere ind sidste år, så det samlede tal er faldet fra 88.036 til 86.132 i 2017. Det oplyser DBU Sjælland.

Det er især de yngste drengespillere, der har fundet på andre ting at lave. Hele 1350 af de 1906 færre spillere er under 12 år gamle.

- De seneste år har vi desværre konstateret et markant fald blandt de yngste fodboldspillere. Men med indsatser som »træneren er nøglen« har vi sat massive investeringer ind for at styrke den danske fodboldtrænerstand, fordi vi ved, at et godt træningsmiljø er nøglen til både fastholdelse og rekruttering af fodboldspillere. Vi håber at klubberne vil tage godt imod de nye initiativer, så vi i fællesskab kan få vendt kurven, siger DBU Sjællands formand, Jakob Koed, der dog vælger at glæde sig over, at fodbold stadig er klart den største idrætsgren herhjemme.

- Vi er naturligvis ærgerlige over at se et fald i medlemstallene i år. Vi glæder os dog over, at børn, unge og voksne fortsat i høj grad vælger fodbolden blandt de mange konkurrerende idrætstilbud på Sjælland. Men klubberne er under pres, så vi må alle forsøge at arbejde med tiltag, der kan vende den nedadgående tendens, siger formanden.

Som et modsvar til faldet i antallet af medlemmer er der en stigning på 251 kvinder i gruppen 25-59 år.

Optællingen af medlemmer viser i øvrigt, at Brøndby IF er Sjællands - og Danmarks - største fodboldklub med 1919 medlemmer, mens Greve er nummer to med 1743.

Den største nordsjællandske klub er Farum Boldklub med 1176 medlemmer fulgt af Hørsholm (1167), Skjold Birkerød (1108) og Espergærde (970).