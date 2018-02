Mikkel Damsgaard (tv.) har lavet fem mål i opstarten for FC Nordsjælland. Nu håber den 17-årige på spilletid i Superligaen i foråret. Foto: fcn.dk

Send til din ven. X Artiklen: FCN's målsluger uden målnæse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN's målsluger uden målnæse

Sport FAA - 09. februar 2018 kl. 11:49 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han spiller egentlig på midtbanen og har ikke nogen udpærget målnæse. Faktisk roses han mest for sig gode blik for spillet og evne til at sætte andre op til chancer.

Men et eller andet er der sket med 17-årige Mikkel Damsgaard fra Jyllinge henover vinterpausen. For det er blevet til ikke færre end fem scoringer som forreste mand i FC Nordsjællands 3-4-3-opstilling i opstartens træningskampe.

- Jeg har jo ikke spillet rigtig Superliga endnu. Det er bare træningskampe, understreger Mikkel Damsgaard selv over for Frederiksborg Amts Avis, men det har nu alligevel gjort lidt indtryk på den unge og stadig spinkle mand.

- Det har været en stor oplevelse at være med i opstarten. Da jeg fik at vide, at jeg skulle træne med førsteholdet, havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle spille så meget, som jeg har gjort. Så det har jeg været meget tilfreds med, siger han.

- Kasper Hjulmand tror på en og er ikke bange for at bruge de unge spillere. Han ville gerne se, hvad jeg kunne, og så har jeg heldigvis scoret lidt mål og fået lov til at spille igen. Og så har jeg gjort alt, hvad jeg kunne til træning.

Nå ja - og så har han altså sparket boldene i kassen, når han har fået chancen.

- Jeg har aldrig været den store målscorer. Det er måske den nye position som 9'er eller falsk 9'er. Det er lidt længere fremme, end jeg normalt spiller, hvor jeg mest er 8'er eller 10'er lige bag en angriber, mener Mikkel Damsgaard.

- Det er en god position for mig. Jeg kan ikke finde ud af at spille som »rigtig« angriber. Men når man skal falde ned i banen og være med i spillet, så passer det meget godt til mig.

I FC Nordsjælland sidste træningskamp på træningslejren i Spanien mod CSKA Moskva fik Damsgaard næsten hele kampen på banen, og derfor kunne han nøjes med at se på, da reserverne spillede mod FC Roskilde onsdag eftermiddag i den sidste træningskamp. Her spillede i stedet navne som Mads Aaquist og Mathias Rasmussen, der begge har budt ind på at overtage 9'er-pladsen efter Emiliano Marcondes, som nu spiller i engelske Brentford.

En overraskende udvikling for alle dem, der sidder og betragter FC Nordsjælland udefra. Men Mikkel Damsgaard har bare kastet sig ud i opgaven uden at tøve, selv om det ikke har været nemt.

- Jeg kan huske den første træningskamp mod Lyngby, hvor jeg var helt smadret efter 15 minutter. Tempoet er meget højere, og man skal løbe meget mere. Når man så laver en fejl, vil man gerne rette op på dem, og så løber man endnu mere og helt vildt meget. Meget mere end jeg er vant til. Så det skal man lige vænne sig til, smiler han.

Det er også blevet bemærket rundt omkring, at han har lavet mål. Noget man må forvente FC Nordsjælland får lidt sværere ved, når topscorer Marcondes med 17 sæsontræffere er taget videre.

- Jeg tænker ikke over det. Jeg spiller bare fodbold. Så kommer der lidt interviews og sådan. Men jeg vil bare gerne spille så meget, jeg kan. Det er det, der er fokus for mig lige nu. Jeg skal gøre det så godt, jeg kan, afviger Mikkel Damsgaard fra sammenligningen med Marcondes.

- Jeg håber, jeg kan få nogle Superligakampe i foråret, men nu må vi se, hvordan det starter ud. Men jeg håber da, jeg kan få spillet noget Superliga.

Skal du spille på søndag mod Sønderjyske?

- Jeg ved det ikke endnu. Holdet bliver først udtaget lørdag. Men jeg håber det.

Mikkel Damsgaard er oprindelige fra Jyllinge, men skiftede som U12-spiller til FC Nordsjælland, hvor han er på ungdomskontrakt indtil 2020.