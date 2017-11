Jonathan Amon - med mellemnavnet Oluwadara fra sin nigerianske far - har spillet to kampe for FC Nordsjælland, og amerikaneren har allerede fået vist prøver på sin høje topfart på kanten. Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Danmark

Send til din ven. X Artiklen: FCN's amerikanske raket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN's amerikanske raket

Sport FAA - 25. november 2017 kl. 11:25 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Selvfølgelig!

Jonathan Amon griner på vej ned af trappen til omklædningsrummet, efter han har fyret »selvfølgelig« af på fint dansk som svar til FC Nordsjællands mediechefs forslag om, at næste interview bliver på netop dansk.

Men det første i denne avis' spalter blev på engelsk, der er amerikanerens modersmål.

- Jeg kan godt forstå dansk, men at snakke det er svært, siger Jonathan Amon, da Frederiksborg Amts Avis møder ham efter torsdagens træning.

Men han snakker heldigvis også »fodbold«, og det er det sprog, han har talt i de nu to kampe, han har fået for FC Nordsjælland i Superligaen. Syv minutter i debuten mod Lyngby og siden 29 minutter ude mod Brøndby i den seneste runde. Her har han ikke set ud af så meget, da han ikke rager særlig meget i vejret, men til gengæld har han fået vist prøver på sin tårnhøje topfart.

Selv smiler han lidt forlegent, når han bliver spurgt til, om farten er hans største styrke.

- Tja... Det er det vel. Jeg bruger bare min fart. Min far var hurtig, og det er mine brødre også. Så det ligger vel bare til familien, siger amerikaneren og åbner lidt op for historien bag, at en ung amerikaner er endt på et dansk Superligahold.

For i hans amerikanske hjemstat - South Carolina - er fodbold af den europæiske slags ikke lige frem det, der bliver spillet mest af. Men Jonathan Amons far er fra Nigeria og kom til USA som ung for at spille fodbold i high school og siden på college i det amerikanske.

Siden blev han hængende i landet og har fået fem børn, hvor Jonathan Amon er den yngste af de fire drenge og en enkelt pige.

- Alle i min familie har spillet. Min far har spillet, og min bror (Joe Amon, red.) har været med til U17 VM. Så han er ret god, siger Jonathan Amon.

- Min far spillede ikke på så højt niveau, og fodbold i South Carolina er heller ikke så stort. Der er et par klubber, men ikke nogen rigtig store. Man skal finde de rigtige steder.

Det rigtige sted blev i stedet Danmark - nærmere bestemt FC Nordsjælland og Københavns Idræts Efterskole (Kies). For Jonathan Amon tog for godt tre år siden til prøvetræning i FC Nordsjælland og efter et par måneder kom meldingen tilbage, at FCN gerne ville have ham.

- Det er i Europa, og det er en god mulighed. Man får ikke så mange muligheder dér, hvor jeg kommer fra. Men den kom, og så tog jeg den. Det er min drøm at spille i Europa, så jeg snakkede med min familie om det, og de var med på den. Så hvorfor ikke give det et forsøg? spørger Jonathan Amon, der nød godt af at gå på Kies for at falde til i Danmark.

- Det har hjulpet meget på at lære sproget og den danske kultur at kende. Det har været godt. Jeg ser min familie i USA to gange om året - om sommere og vinteren. Det første år var det et meget anderledes liv. Men jeg har vænnet mig til det nu.

Jonathan Amon fyldte først 18 i april, og indtil da kunne han ikke spille officielle kampe for FC Nordsjællands U17- og U19-hold. Så han har kun spillet U16-kampe, træningskampe og så diverse stævner rundt omkring.

Ja, altså indtil han lige pludselig var med på holdet i Superligaen.

- Det kom ud af ingenting. De spurgte bare, om jeg kunne træne med, og det var virkelig dejligt, siger Jonathan Amon.

- Det var uventet. Jeg har altid villet træne med førsteholdet, men man må jo bare vente til det bliver ens tid. Men det var en stor oplevelse at få debut, og nu skal jeg bare blive ved, blive bedre og få flere kampe. Så mange, jeg kan. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg er fuld af optimisme og tror på det.

Jonathan Amon har kontrakt med FC Nordsjælland til 2020.