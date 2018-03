Tobias Mikkelsen er endt langt tilbage i køen til spilletid i FC Nordsjælland. Men han er i klubben for at spille fodbold, understreger den 31-årige. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: FCN'er: Er her for at spille fodbold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN'er: Er her for at spille fodbold

Sport FAA - 18. marts 2018 kl. 15:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skjult helt, rollemodel, med til at holde høj standard, topprofessionel og med til at motivere de unge.

Det var nogle af de ord, FC Nordsjællands træner Kasper Hjulmand for nylig var ude at sætte på et par af de mere rutinerede reserver i FC Nordsjælland. Heriblandt 31-årige Tobias Mikkelsen.

Men selv om det er fine karaktertræk at få hæftet på sig, så hjælper det ikke rigtig på, at det er meget småt med spilletiden i Superligaen for offensivsspilleren.

- Jeg gider ikke være her for bare at være motivator for de unge. Det er ikke derfor, jeg er her, siger Tobias Mikkelsen til Frederiksborg Amts Avis.

Otte kampe - seks som indskifter - er det blevet til i denne sæson. Han startede inde mod Silkeborg 1. marts, men det var primært i fraværet af en karantæneramt Karlo Bartolec.

- Jeg vil gerne spille fodbold. Man lærer da også selv noget af at være en af de ældre, der skal råbe de andre op og hjælpe de unge på vej, og jeg gør, hvad jeg kan, men det er ikke derfor, jeg er her, gentager Tobias Mikkelsen.

Han kom tilbage til FC Nordsjælland for to år siden, men har været en del plaget af småskader, der har sat ham tilbage. I sidste sæson blev det til 19 kampe, men det tal ser han ikke ud til at nå op på i denne sæson.

- Jeg prøver at holde humøret højt, selv om det er svært. Det er hårdt mentalt, når man føler, at man gør det, man kan, og også føler sig berettiget til at spille - og at man har fortjent det. Men sådan er det ikke lige for tiden. Træneren vælger nogle andre, og det må man jo acceptere. Men dermed ikke sagt at man er tilfreds, siger Tobias Mikkelsen.

Han er oprindeligt fra Helsingør, hvor han i ungdomsårene spillede i både Helsingør IF, Helsingør FC og Humlebæk, inden han igen var tilbage i Helsingør IF. Siden gik turen så til Lyngby og resten er nærmest historie med opholdet i Brøndby, FC Nordsjælland, Greuther Fürth i Bundesligaen, Rosenborg og nu igen FC Nordsjælland. Mesterskaber med FC Nordsjælland og Rosenborg er det blevet til sammen med otte A-landsholdskampe - den seneste i 2012.

Søndag skal GPS'en så indstilles på Helsingør Stadion igen, når FC Nordsjælland skal møde naboerne fra FC Helsingør.

- Det kunne da være sjovt at spille dér. Helt sikkert. Men det bestemmer jeg ikke helt selv, siger Tobias Mikkelsen, hvis forældre stadig bor »lige ved siden af«.

- Det er et sted, der betyder noget for mig. Jeg har brugt meget tid dernede. Også fritid, hvor jeg selv har været dernede med mine venner. Også bare i området. Jeg har spillet meget badminton dernede. Så det betyder bestemt noget, siger FCN-spilleren, der da også fulgte lidt ekstra med, da FC Helsingør i sidste sæson spillede med om oprykning til Superligaen.

- Jeg var da også mega glad, da de rykkede på. Det var en kæmpe overraskelse. Nok også for dem selv. Det var godt gået, når man ser på deres budget. Det er stærkt. Vi må håbe, de klarer den, siger han.

Gør de det, så må tiden vise, om Tobias Mikkelsen igen kommer til at have muligheden for at spille på Helsingør Stadion. Hans kontrakt med FC Nordsjælland udløber til sommer.

- Jeg har ikke tænkt så meget over det (at den udløber, red.). Jeg gør, hvad jeg kan for at komme til at spille så meget som muligt. Så må vi se, hvor jeg står til sommer, siger han, inden han forholder sig til, om problemet i FC Nordsjælland måske er, at han er svær at sætte ind i et system og på et hold, der udover at fungere godt måske ikke rigtig har plads til en spiller som ham.

- Jeg ved ikke, hvor Kasper Hjulmand ser mig på banen lige nu. Jeg tror, det kan være lidt over det hele. Der er et par steder, jeg mangler endnu, griner han.

- Jeg er blevet smidt lidt rundt - wingback og kant i begge sider. Jeg spiller, hvor jeg bliver sat. Det var dejligt at spille sidst, og jeg synes, det gik godt. Det er længe siden. Og jeg kan godt lide positionen som wingback. Man har bolden lidt mere og har flere muligheder, men jeg vil nok helst spille på venstrekanten.

Den bliver højst sandsynlig besat af 17-årige Mikkel Damsgaard på søndag mod Helsingør. Og Tobias Mikkelsen må nok starte på bænken. Men det kan da være, han kommer i spil og får en rolle på hjemmebanen fra ungdomstiden - Helsingør Stadion.