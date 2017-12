FCN-træner: Vi er i gang med noget unaturligt

- Hvis vi kan fortsætte med det her hold til sommer og en sæson mere. Jeg tror, vi skal derhen, før vi kan sige, at så kan vi nappe mesterskabet. Men det holder os ikke fra at prøve, siger Hjulmand.

Han peger på, at FCN mistede Stanislav Lobotka, Andreas Maxsø og Marcus Ingvartsen i sommer, og at Emiliano Marcondes forlader klubben i januar.

- Det er lidt unaturligt, at vi render rundt med de point, vi har. Vi har ladet vores tre bedste spillere gå. Nu ryger den fjerde.

- Vi har virkelig arbejdet hårdt for at komme hertil. Tingene skal gå godt, før vi kan spille med helt oppe i toppen. Det er unaturligt, at vi er der, hvor vi er lige nu, mener Hjulmand.

FCN er placeret på tredjepladsen i Superligaen med 36 point efter 18 spillerunder. Holdet har seks point op til Brøndby på førstepladsen.

Hjulmand vil gerne bryde den naturlige logik i ligaen, hvor de største og rigeste klubber snupper guldet.

Det kan FCN dog først gøre, når klubben er i stand til at holde på talenterne i flere sæsoner i træk, pointerer Hjulmand.

- Vi bryder det først for alvor, når vi kan holde på vores spillere en lille smule længere tid, end vi gør nu.

- Hvis vi havde forestillet os en sæson mere med de tre, vi lod gå, så havde det været rigtigt svært for de andre. Det er det tidspunkt, hvor vi for alvor kan gøre noget ved et mesterskab, siger han.

Hjulmand taler slet ikke om guld i denne sæson.

- Jeg ser ikke os være med i den kamp overhovedet. Men vi har vist, at vi har kvalitet, og at man godt kan komme højt op i tabellen med unge spillere. Det er gået op for de fleste.

- Men vi skal lige have is i maven i et halvt eller helt år i transfervinduerne, så kan vi for alvor tale med om mesterskabet, understreger FCN-træneren.

FCN, som sidste weekend slog FCK med 3-1 i Parken, skal søndag hjemme møde Hobro.

- Jeg skal lige hen til 1. februar og se, hvilket hold jeg har. Jeg kigger meget sjældent på tabellen tidligt, men sejren over FCK var helt afgørende for at få slået et hul i forhold til at være sikret en plads i mesterskabsspillet.

- Jeg så det ikke for givet, at vi bare kom med i top-6. Jeg ved godt, hvor hurtigt det kan skifte. Det ser fornuftigt ud nu.

- Det drejer sig om at hive en sejr hjem mod Hobro, og så må vi se, hvordan vi lander, siger Hjulmand.

FCN's kamp hjemme mod Hobro spilles søndag klokken 14.