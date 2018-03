FC Nordsjællands nye 7'er, Mikkel Rygaard, er kommet flyvende start som ny mand på toppen. Men han er stadig i gang med at vænne sig til sin nye klub, mens han samtidig håber, at holdet kan drille FC Midtjylland i de to klubbers mød på søndag. Foto: Tariq Mikkel Khan/Scanpix Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

FCN passer godt på »den gamle«

Sport FAA - 10. marts 2018

- Jeg synes godt nok, de passer på mig herude.

Det er blevet en ny hverdag for FC Nordsjællands Mikkel Rygaard, efter han for godt fire uger siden skiftede den kongeblå Lyngby-trøje ud med den røde. For i Lyngby var han en blandt mange spillere med masser af rutine. I FC Nordsjælland er han med sine 27 år gået direkte ind i toppen af aldershierarkiet sammen med Ernest Asante og Tobias Mikkelsen.

Og så skal han til at vænne sig til, at der bliver kigget lidt anderledes på ham nu fra trænerteamets side.

- Jeg bliver doseret lidt til træning. I Lyngby fik jeg bare lov til at træne på fuldt ud hver gang. Det skal jeg lige vænne mig til, for jeg vil jo bare gerne træne, siger Mikkel Rygaard, der i weekenden sammen med resten af Superligaen noterede sig, at FC Nordsjælland havde to målscorere på 17 år.

- Jeg føler mig ikke gammel, men når man kigger rundt på de unge gutter, kan man godt tænke, at enten er man selv blevet gammel, eller også er de andre bare blevet yngre og yngre. Det nu er først, når de begynder at dosere min træning, at jeg tænker: "Rolig nu. Jeg er 27 - ikke 32,« griner han.

Ikke desto mindre har Mikkel Rygaard fra start vist, hvorfor træner Kasper Hjulmand altid har snakket varmt om ham, når han FC Nordsjælland og Lyngby har tørnet sammen. Da chancen bød sig, og Rygaard ophævede sin kontrakt med Lyngby i kølvandet på klubbens økonomiske problemer, slog FC Nordsjælland og Hjulmand til. Og succesen er kommet med det samme. Mikkel Rygaard har i fire kampe scoret et enkelt mål og lavet to assist fra sin position som den forreste angriber, der falder meget ned i banen og henter bolden fremad.

Det er en plads, han virker skræddersyet til og et hul, FC Nordsjælland har haft efter Emiliano Marcondes' afgang.

- Jeg vil gerne lægge mere på den plads ved at lave flere mål, og det tror jeg også på, jeg kan, fordi vi skaber mange chancer. Jeg skal mere med i boksen - ikke kun komme ned i banen og få den i fødderne - så det er noget, jeg skal have lagt på mit spil. Det kan jeg også godt se efter de første kampe, siger Mikkel Rygaard, der også vil bruge FC Nordsjælland til at tage sit spil et niveau op.

- Jeg vil gerne tage skridtet videre, og det følte jeg, at Nordsjælland ville være. Jeg vil blive endnu bedre og se, om jeg kan tage endnu et skridt i min karriere. Og så var det fedt at komme til en klub, hvor man kan spille om noget, siger han.

Fra FC Nordsjællands side har Mikkel Rygaard også en historie med i bagagen, som klubben kan bruge over for sine unge spillere. For han var bare 16 år gammel, da han tog turen fra Herfølge til engelske Charlton for at prøve livet som udlandsprofessionel. Det ophold blev aldrig den store succes, og han vendte efter alvandet år hjem til Danmark og Herfølge igen.

Herefter gik turen helt hjem til Lolland Falster Alliancen, inden pilen for alvor begyndte at pege opad. Først i Næstved og siden i Lyngby, hvor Rygaard for alvor fik gjort opmærksom på sig selv.

Med andre ord har han kæmpet sig ud af rollen som en spiller, der var »dumpet« i udlandet, til nu at være en af Superligaens store profiler.

- Jeg bruger stadig den oplevelse i Charlton, for jeg har mærket på min egen krop, hvordan det er, og hvad det krævede. Også den måde man bliver tacklet mentalt i udlandet. Så jeg har brugt det til rigtig meget, selv om det var en kort periode og ikke den mest succesfulde ting, siger Mikkel Rygaard.

Og står der en ung FCN-gut og kæmper lidt med fodboldlivet, så er Rygaards rolle også at tage hånd om den slags.

- Det er ikke noget, jeg går og snakker om hele tiden. Men de kan komme til mig, hvis de har brug for det. Kasper Hjulmand har også været god til at sige, at de kan bruge mig, hvis de har et eller andet problem, fordi jeg har prøvet lidt af hvert. Men det er jo også noget, spillerne selv skal være indstillede, så det ikke bare bliver mig, der sidder og spiller klog, slutter Rygaard.