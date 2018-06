FCN har fundet U18-træner

Uno Apold er ny cheftræner for FC Nordsjællands U18-piger. Foto: FCN

Sport FAA - 01. juni 2018 kl. 10:49 Af Rudi Dalsgaard

Da FC Nordsjælland lancerede planerne om at lave et kvindeafdeling på højeste niveau nationalt og på sigt også internationalt, var første skridt at få en U18 DM-license.

Den kom i hus for et par måneder siden, og nu er næste skridt så taget for det kommende U18-ligahold.

FC Nordsjælland har nemlig fundet cheftræneren, der skal føre U18-talenterne ind i seniorlivet og gøre dem klar til at spille på højeste niveau. Valget er faldet på 49-årige Uno Apold, der for tiden er med omkring Greves 2. divisionshold på herresiden.

- Jeg glæder mig til at blive en del af en spændende klub med et utroligt stærkt træningsmiljø, hvor værdierne er vigtige. Jeg er meget imponeret over FC Nordsjællands satsning på kvinde- og pigefodbold, hvor man vil overføre know-how fra drengene til pigerne og samtidig stille faciliteter og trænere til rådighed for pigerne. Det er enormt motiverende, siger Uno Apold i en pressemeddelelse.

- På den lange bane skal vi sammen bringe FC Nordsjælland på landkortet i forhold til kvindefodbolden, og på den korte bane skal vi arbejde rigtig meget for at skabe en enhed, da vi i starten vil have et sammenbragt hold, og holdånden bliver vigtig.

For FC Nordsjællands chef på kvindesiden, Christian Taylor, har man fundet den mand, man har ledt efter.

- Vi er utrolige glade for at byde Uno velkommen hos os. Han er både en dygtig træner og et fantastisk menneske, der har en passion for at se unge mennesker vokse og udvikle sig. Han er præcis den trænerprofil, vi har brug for i forhold til at sammenryste truppen og få FCN etableret i toppen af dansk pige- og kvindefodbold, siger Christian Taylor.

Den hidtidige U18-træner, Laurits Smed, overgår til specifiktræningen efter at have stået i spidsen for holdet i dette forår, hvor man har spillet Kvindeserie 1 på seniorniveau og suverænt fører rækken med syv sejre i syv forsøg og en målscore på 41-2.

FC Nordsjællands seniorkvinder spiller i Kvindeserie Øst og tabte torsdag for anden gang i sæsonen hidtil otte kampe i toopgøret med Ballerup-Skovlunde, som nu fører rækken med et enkelt point. Der er tre point ned til FB og FC Damsø på tredjepladsen, og der resterer to runder af turneringen. De to bedste hold rykker i 1. division.