FCN-angriber jubler over klubrekord og historisk sejr

Der var masser at juble over for Emiliano Marcondes, der søndag både kunne fejre FC Nordsjællands største sejr nogensinde i Alka Superligaen og titlen som klubbens mest scorende spiller efter sejren på 6-0 over Horsens.

FCN-angriberen stod for kampens to første mål, og men allerede med det første kom han op på 33 mål og overgik dermed Martin Bernburg som den mest scorende spiller i klubbens historie.

- Det er utrolig fedt. Jeg har kigget på den rekord, siden jeg var ungdomsspiller. Da jeg nærmede mig 30 mål, tænkte jeg, at det kunne være fedt at slutte af med at slå den rekord, siger han.

Det første mål faldt efter 17 minutter, da Marcondes flot sendte bolden i mål med en afslutning bag om støttebenet.

- Det kom instinktivt til mig, at den bare skulle ind sådan. Det gav lidt ro, at målet kom så tidligt, for der var mange, der havde sagt til mig, at jeg bare skulle score et mål for at nå rekorden.

Marcondes skifter til nytår til den engelske klub Brentford, og derfor betyder rekorden ekstra meget for den offensive FCN-profil.

- FC Nordsjælland er min klub, og selvfølgelig har jeg villet sætte et godt aftryk her til sidst. Jeg har scoret en masse mål, og det er jeg overlykkelig over, siger Marcondes.

Med 14 sæsonmål og seks målgivende afleveringer er Marcondes suverænt den spiller i Alka Superligaen, der har haft en fod med i flest mål i denne sæson.

- Assister er noget, jeg har bygget på. Dem har der ikke været så mange af i min tid som superligaspiller.

- Jeg vil gerne være en spiller, der både kan lave mål og assister, og når jeg topper både det ene og det andet, så kan man ikke andet end at være glad. siger han.

Emiliano Marcondes har fortsat to kampe tilbage i FCN-trøjen. Næste opgave er en udekamp mod FC København, inden holdet slutter efteråret af hjemme mod Hobro.