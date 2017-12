03-12-2017: Emiliano Marcondes, FCN har svoret til 0-2 i superliga kampen mellem Superliga FC København og FC Nordsjælland søndag den 3. december 2017 i Telia Parken i København. Foto: Lars Møller/Scanpix Foto: Lars Møller/Lars Møller/Scanpix

FCK-fans' skrækscenarie blev virkelighed

Sport FAA - 03. december 2017 kl. 21:44 Af Rudi Dalsgaard

Når Emiliano Marcondes sætter sig et mål, så går han efter det, og for det meste lykkes det også. Især i dette efterår, hvor han nu er oppe på 15 mål i Superligaen og har et skifte til engelske Brentford på plads, når vinterpausen rammer Superligaen.

Han er også den mest scorende FCN-spiller nogensinde, men han manglede at score i Parken. Indtil i aftes, hvor han efter 38 minutter kunne sætte indersiden på Jonathan Amons oplæg og score til 0-2.

- Det var en vild følelse. Det er svært at beskrive, for det er noget, jeg har drømt om i lang tid. Så at se den gå ind i det mål nede mod de fans. Det var lidt som en drøm. Det gik helt langsomt. Som i slowmotion, siger Emiliano Marcondes, der ikke var sen til at juble foran FCK-fansene og derfor blev bombarderet med øl.

- Victor Nelsson beskyttede mig rimelig godt. Han slog en øl væk i luften, smiler Marcondes.

Han er på vej ud af døren i Farum, hvor den 22-årige har spillet, siden han var 14. Så han nyder succesen lidt mere for tiden.

- Jeg føler, at vi havde kontrol, og FCK er ikke rigtig farlige på noget. Vi har lært meget af de kampe, vi har spillet mod FCK. Vi ved, hvad de kommer med, og de er meget forudsigelige. Vi gør det lige efter bogen og som Kasper (Hjulmand, red.) siger. Det er bare fedt at komme herind og vinde, siger Marcondes.

- Sidste gang vi vandt herinde var i mesterskabssæsonen. Det vidner om stor kvalitet i truppen, og vi viser, at vi er et bedre hold end FCK, synes jeg. Vi har kvalitet til at ligge i top tre.

