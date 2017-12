Der bliver kigget på spillere som Nikolai Baden Frederiksen og de andre urprøvede kræfter først i FC Nordsjælland, inden man henter nye ind udefra for at erstatte spillere som Emiliano Marcondes og Patrick Mtiliga. Foto: Rudi Dalsgaard

FC Nordsjælland har planen klar

Sport FAA - 10. december 2017 kl. 08:22 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig lige et par uger til julefreden kan brede sig hos de fleste, men i Superligaklubberne skal der tages luft ind til januars transfervindue. Her skal trupperne pudses af til de afgørende kampe i foråret, og det gælder også i FC Nordsjælland.

Her er det helt store spørgsmål, hvordan klubben vil reagere på, at man ikke længere har Emiliano Marcondes, Patrick Mtiliga og Pascal Gregor i truppen - lige som Lasse Petry i skrivende stund heller ikke har en kontrakt, der løber efter nytår.

Men beskeden fra cheftræner Kasper Hjulmand er klar: De unge spillere, der allerede er i truppen, får chancen først.

- Vi skal bruge januar og februar på at finde ud af, hvor niveauet er. Det vil være naturstridigt at sige, at vi bare kan lave de samme resultater i 2018, som vi har gjort i 2017. Men det kan jo godt være. Det vil så kræve, at nogen tager et skridt - lige som Magnus Kofod har gjort i efteråret. Og det er den del, der får chancen først. De næste skal bevise, at de er gode nok. Hvis de ikke er det, så spiller de ikke, og så må vi kigge os om efter noget andet, siger Kasper Hjulmand til Frederiksborg Amts Avis.

Han tilføjer, at klubben har en løbende plan, som man hele tiden justerer, og skulle der dukke en oplagt mulighed op for at hente en spiller ind, så gør man det. Men der kigges internt først.

- Vi har stor tiltro til truppen og til dem, der kommer op. Men der er igen nogle, der skal tage skridt frem. For det er kvalitet, vi mister med afgangen af topscoreren og anføreren. Vi tror på, at det kan lade sig gøre, at nogen gør det. Men hvor meget det betyder, at vi mister de spillere, ved jeg jo heller ikke, siger Hjulmand.

FC Nordsjælland har ellers fåret stor ros i efteråret for, at der dårligt er blevet snakket om afgangene af Marcus Ingvartsen, Andreas Maxsø og Stanislav Lobotka, fordi andre spillere bare har taget over.

Men nu ryger der altså to faste elementer mere - og en rutineret forsvarsspiller i Pascal Gregor, som dog har været skadet det meste af 2017.

- Det er først, når "Palle" (Patrick Mtiliga, red.) ikke er her, vi finder ud af, hvor meget han har betydet. Og man har også kunnet se, hvilke kampe han har været med i, og hvilke han ikke har været med i her i 2017, siger Hjulmand og tilføjer om tabet af Emiliano Marcondes.

- I Emiliano mister vi ikke kun målene, men en person, der fylder ekstremt meget med sin energi på banen. Jeg kan nævne talrige kampe, hvor han nærmest alene har trukket det hele op. Selv i mandags efter kampen mod FCK tonser han rundt og vil vinde det hele til træning. Den energi er der andre, der skal overtage. Vi har masser af personlighed i truppen, men de skal tage et skridt frem.

Her kigger Hjulmand især mod Mathias Jensen, Victor Nelsson og Mads »Mini« Pedersen, der skal være garanter for FC Nordsjællands værdier i forhold til høj træningsmoral.

- Vi ser også på de næste i Mikkel Damsgaard, Emil Damgaard og Martin Frese. Den næste gruppe bliver rigtig spændende, men jeg bilder mig ikke ind, at vi bare kan køre videre. Vi kan ikke forvente at se de bedste spillere gå hvert halve år og så tro, at man kan blive ved med at lave resultater, siger Hjulmand.

- Vi har brug for nogle »drivere« i hverdagen, og jeg er ikke bange for, at vores kultur bliver brudt, for vi har flere på vej. Emil Damgaard og Martin Frese er også bare to maskiner, der begge har været ude med skader, men bare knokler og sætter standarden for, hvordan vi skal træne.

