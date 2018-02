Felipe Tontini scorede et debutant-mål mod Brøndby, men det kan tage sin tid, inden han første gang spiller i Helsingør. Foto: Scanpix Foto: Søren Nielsen/Scanpix/Claus Bech/arkiv

FC Helsingør træder vande

Sport FAA - 27. februar 2018 kl. 13:18 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingør måtte mandag se sig nødsaget til at flytte den kommende weekends opgør mod Sønderjyske fra Helsingør stadion til Farum. Men situationen risikerer at blive endnu mere kompliceret, hvis vintervejret fortsætter. FC Helsingør spiller på hjemmebane igen den 18. marts, og her er modstanderen FC Nordsjælland, der har Farum Park som hjemmebane.

- Vi træder lidt vande i øjeblikket. Vi er hele tiden i kontakt med Helsingør kommunes folk om banen. Tidligere år har vi jo oplevet, at der har været frost i banen til langt ind i april, på det stykke der ligger i skygge af skrænten. Forskellige eksperter kigger på det. Nogle mener, at det er muligt at tø banen op med varmelegemer. Andre mener ikke, at det kan lade sig gøre, og vi vil nødigt ødelægge hele banen for resten af året, siger bestyrelsesformand i FC Helsingør.

Hvis vintervejret fortsætter, får FC Helsingør svært ved at finde et egnet sted at spille opgøret mod FC Nordsjælland.

- Vi har fået af vide af Divisionsforeningen, at vi ikke kan flytte vores hjemmekampe til Jylland. Vi var ellers langt fremme i vores snakke med Silkeborg, og der er kun få stadions på Sjælland, der er godkendt til at spille Superliga. Ud over Farum er det Lyngby, Parken, Brøndby og Slagelse, siger Finn Moseholm og fortsætter:

- Skal vi spille andre steder, så kræver det en dispensation, men det har så nogle afledte effekter. Hvis vi eksempelvis skulle spille på Gentofte Stadions kunstgræsbane, så er der ikke nogle LED-bander. Det gør, at rettighedshaverne og sponsorer ikke kan få den eksponering, som de har krav på. Så risikerer vi at skulle betale yderligere erstatning.