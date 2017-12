FC Helsingør-direktør forventer travlt transfervindue

Sejren sendte for en stund Helsingør væk fra tabellens sidsteplads, men lørdagens resultat ændrer ikke på, at der er et travlt transfervindue i vente i januar.

Helsingør-direktør Janus Kyhl har allerede varslet, at truppen skal trimmes markant.

- Vi skal skære truppen ned til omkring 25 mand, og vi er i gang med at tage snakke med spillerne. Jeg har et møde med Christian Lønstrup mandag eftermiddag, hvor vi tager en beslutning om, hvem vi siger farvel til, siger han.

- Nogle siger vi farvel til, mens andre måske skal udlejes. Der kan være mange muligheder, men vi er for alvor i gang, og jeg forventer, at vi inden udgangen af næste uge har fået sat navn på spillerne.

Transfervinduet i FC Helsingør vil dog ikke udelukkende byde på afgange. Janus Kyhl lover også flere forstærkninger, som skal styrke holdets offensive udtryk.

- Jeg forventer, at jeg kan hente to til tre offensive spillere i det kommende transfervindue. Mit bud er, at det sagtens kunne ende med at blive spillere fra tre forskellige lande, siger han.

Helsingør har i den første sæson i Superligaen haft en trup på mere end 30 spillere, men Janus Kyhl mener ikke, at det har været en forkert transferpolitik.

- Jeg vil ikke sige, at det har været en forkert taktik at have så mange spillere. Ved oprykningen havde Lønstrup brug for noget tryghed, og det fik han. Vi skulle også deltage i reserveligaen, hvilket stillede store krav til os.

- Det, at vi har haft den bredde i truppen, har været nødvendigt i de sidste kampe, hvor vi har døjet med skader. Bredden har vi haft brug for, og det viste vi også, siger han.

FC Helsingør overvintrer med 16 point efter 18 spillerunder.