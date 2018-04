Holte med Nikoline Mogensen (tv.), Amalie Owie og Ava Cramp (th.) er klar til DM-finalen, som igen står mod Brøndby. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Evige rivaler i DM-strid

Sport FAA - 07. april 2018 Af Rudi Dalsgaard

Man skal have boet under et tildækket volleyballnet på havets bund for ikke at have opdaget, at de seneste års helt store rivaler på kvindesiden er Holte og Brøndby.

Sådan bliver det også i år, hvor de to hold mødes for syvende gang i DM-finalerne ud af de seneste otte sæsoner.

Og det bliver en tæt affære, hvis man skal tro på Holte-træner Svend-Erik Lauridsen.

- Den står 2-2 i de indbyrdes kampe mod Brøndby, så det ser tæt ud. Det bliver dagen, der afgør, hvem der løber med sejren i den enkelte kamp, siger Sven-Erik Lauridsen i en pressemeddelelse fra Volleyball Danmarks.

Der er nu al god grund til at tro på ham. For de to hold har netop to sejre hver mod hinanden i sæsonens hidtil fire inbyrdes opgør.

Holte tog sig af den største kamp, da man vandt pokalfinalen i Frederiksberg Hallen, mens Brøndby til gengæld sendte Holte ud af det nordiske mesterskab i semifinalen.

I volleyligaens grundspillet er der blevet delt i porten med en 3-2-sejr til hver, og det var også kun et enkelt sæt, der skildte de to hold ad i slutstillingen på grundspillet. Holte havde tabt ét mere end Brøndby, som derfor sluttede øverst i tabellen, inden slutspillet begyndte.

Brøndby har taget turen forbi Ikast og Amager i kvartfinale og semifinaleserien og har kun afgivet to sæt, mens Holte har afgivet tre for at komme forbi Frederiksberg og Aarhus.

- Det er Danmarks to bedste hold, der mødes i finalen, og det er fedt. Det bliver dagsformen, som afgør det, for det er to lige gode hold, der møder hinanden. Jeg kan ikke udpege en favorit. Jeg er sikker på, at der skal flere end tre kampe til at finde en danmarksmester, siger Brøndby-træner Jens Bang.

Lige præcis den del glæder også i Holte-lejren. For når der skal spilles bedst af fem kampe, så er der ingen tvivl om, hvem der i sidste ende er den rigtige vinder.

- Når man spiller bedst af fem kampe, er det svært at vinde, hvis man ikke er det bedste hold. Potentielt skal de fem DM-finaler afvikles på 12 dage. Det bliver en intens afslutning, og det er fedt, siger Sven-Erik Lauridsen.

- Begge hold har helt styr på taktikken senest efter to kampe. Derfra bliver det et spørgsmål, om hvem der holder distancen.

Den første DM-finale spilles lørdag klokken 19.00 i Holte. Derefter spilles der 11. og 14. april. Hvis der ikke er fundet en vinder dér, er de to sidste finaler planlagt til den 17. og 19. april. Brøndby har fordel af hjemmebane i mindst tre finaler, hvis serien går i fem kampe, da de vandt grundspillet.

På herresiden skal DM-guldet afgøres mellem Gentofte og Middelfart. Herrerne spiller første kamp søndag.