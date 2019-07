Jeppe Kjær er ny spiller i FC Helsingør.

Erfaren målscorer til FC Helsingør

Sport FAA - 09. juli 2019 kl. 11:01 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I FC Helsingør har de i meget lang tid sukket efter den person, der kunne score regelmæssigt. Måske er den søgen nu forbi, for det er en erfaren målscorer, som klubben har skrevet kontrakt med.

Jeppe Kjær kommer til på en fri transfer, efter hans kontrakt med Lyngby udløb i juni. Den 33-årige angriber kommer til klubben med omfattende erfaring fra både Superligaen og 1. division, hvor han har spillet over 280 kampe for klubber som Lyngby, Roskilde, HB Køge og AGF, med over 100 mål til følge.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har ledt efter offensive forstærkninger, og Jeppe har været en af dem der stod øverst på vores liste, og har stået der et stykke tid, også mens han var i Lyngby.

- Da muligheden opstod, var vi alle i den sportslige sektor enige om, at det bare var at gå efter det, og vores projekt vandt så foran en del andre klubber. Det er en kæmpe signing for os, da jeg godt vil kalde Jeppe for en "drømmespiller" for FC Helsingør gennem længere tid, siger chefscout Brian Gellert.

- FC Helsingør havde den bedste pakke for mig. Det var det rigtige setup for mig både sportsligt og privat. Det er et ambitiøst projekt, hvor jeg kan blive i et professionelt setup, med nogle rigtig fine faciliteter på vej med det nye stadion. Samtidigt giver det, at det er en klub på Sjælland også mulighed for mig til at prioritere nogle ting uden for fodboldens verden.

- Jeg er ikke 22 år længere, så det var vigtigt for mig at kunne finde den balance mellem fodbolden og det private i min næste klub, og der ser jeg FC Helsingør som et perfekt match. Jeg har også talt med Morten (Eskesen, red.) om den måde klubben vil spille fodbold på, og det er helt klart noget jeg kan se mig selv i, siger Jeppe Kjær.

Jeppe Kjær har fået en to-årig kontrakt.