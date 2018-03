Hele Rungsted håber på en sejr i aften. En del af disse fans tager turen til Rødovre for at støtte holdet i den syvende og afgørende kvartfinale mod Rødovre. Foto: Mads Hussing

Enten jubel eller depression i Rungsted i aften

Sport FAA - 23. marts 2018 kl. 09:17 Af Mads Hussing

Hele Rungsteds sæson bliver afgjort af kampen i aften i Rødovre Skøjtehal, hvor der er plads til 3.600 tilskuere. Det står 3-3, og vinderen af kampen i aften kommer i DM-semifinalen i ishockey, hvilket vil være første gang for Rungsted siden 2006.

- At spille mod Rødovre i en syvende og afgørende kamp er kæmpestort for begge hold. Det er den slags kampe, man dyrker sporten for, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg, der fortæller, at der er store følelser på spil i aften.

- Når klokken er 22.00 i aften, så står man enten med armene over hovedet og med en kæmpe forløsning og hopper og danser, eller også står man med en halvdepression. Der findes kun de to følelser i aften, siger han og fortsætter:

- Jeg ved med mig selv, at de næste tre-fire dage efter vi er slået ud, så gider jeg ikke noget. Jeg får en minidepression. Det er meget polariseret. Det er enten helt vildt eller helt forfærdeligt.

Thomas Friberg ved også, at Rungsteds fans på sidelinjen har det på samme måde. Sent i aften skal de enten til at forberede sig på en hård semifinaleserie mod Herning, eller også går der et halvt år til næste hockeymatch.

- Mange folk i byen siger, at de sket ikke kan være i sig selv af bare spænding. De kan næsten ikke vente til i aften. Det er det, vi kæmper for hver dag året rundt. Det er mig selv, trænerne, spillerne og alle i klubben - det hele bliver afgjort i dag, siger direktøren, der godt ved, at hele byen følger med i dag.

- Ishockey er flagskibet i kommunen, ligesom fodbolden er det i Farum og i Brøndby. Det betyder meget for kommunen, og alle ønsker os til tops. Vi bærer byens forventninger på vores skuldre, og vi vil gøre vores bedste, siger Thomas Friberg, der med holdet har skabt en forrygende kvartfinaleserie i det rent sjællandske opgør mod Rødovre.

- Man talte meget om en stribe drømmekvartfinaler, men de andre er endt som fusere. Den eneste kvartfinale, der har levet op til forventningerne, er vores kvartfinaleserie mod Rødovre, siger han.

Det er altså i aften, det gælder. Kampen bliver spillet i Rødovre, men det behøver ikke at være en ulempe. De foregående fire opgør i denne kvartfinaleserie er endt med en sejr til udeholdet. Fem af de seks kampe er endt med en sejr på bare ét mål, men endnu er ingen kampe gået i overtid. Thomas Friberg giver her sin vurdering af aftenens kamp.

- Jeg tror, det bliver en afventende og fysisk kamp. Det bliver to hold, der ikke vil åbne op, og vil have en defensiv indstilling. Det bliver formentligt målfattig igen, siger han og fortsætter:

- Vi skal spille vores spil. Vi skal tro på, at vi er det bedste hold. Vi skal arbejde hårdt og skøjte igennem. Vi skal ikke lade os overrumple af dem. De kommer formentlig med 120 kilometer i timen, men vi skal stå imod og æde os ind i kampen.

Kampen bliver spillet klokken 19.30 i Rødovre Skøjte Arena, og kampen bliver også vist direkte på TV2 Sport.