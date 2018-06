HØJ henter det unge talent fra Give, Jacob Zøhner. Foto: HØJ

Endnu en ny spiller til HØJ

Sport FAA - 06. juni 2018 kl. 15:25 Af Mads Hussing

HØJ snupper 19-årige Jacob Zøhner fra modstander i kvalifikationsspillet. Han tager fra HK Give i 2. division til 1. division i HØJ.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at Jacob har valgt at næste step i hans karriere skal være i HØJ Elite. Jacob er en ung og meget talentfuld bagspiller, som jeg har fulgt gennem flere måneder. Vi stiftede for alvor bekendtskab med ham i vores kvalkampe mod 2. divisionsholdet fra Give, hvor han efterlod et meget positivt indtryk, siger cheftræner Jesper Fredin.

- Jeg har valgt at rykke til HØJ for at tage skridtet videre i min udvikling, som er springet fra 2. division til 1. division. Efter jeg har tilbragt det første år af min seniortid hos HK Give, føler jeg mig klar til at spille på et højere niveau, og det kan jeg opnå i HØJ, siger Jacob Zøhner og fortsætter:

- Yderligere har HØJ som klub givet mig et godt indtryk, og Jesper har en stor tro på mig som spiller, hvilket er det vigtigste for mig. Samtidig er klubben i en god udvikling, hvor målsætningen om at komme længere op i tabellen passer til min. Jeg ser desuden frem til at spille i en klub, hvor træningsmængden er noget større, end jeg er vant til.

Jesper Fredin ser muligheder i den tidligere 2. divisionsspiller:

- Jacob er en atypisk bagspiller, da han med sine næsten to meter har sine offensive forcer i eksplosive og kompromisløse gennembrud. Jacob har udviklet sig flot i Give og skal nu tage næste step og vise sine kvaliteter frem i 1. division, siger Jesper Fredin og fortsætter:

- Kombinationen af eksplosive og kompromisløse dueller, sammenholdt med et fint blik for stregspillet, vil give vores angrebsspil nogle nye spændende dimensioner. På sigt er det planen, at Jacob skal kunne løse rollen som 2-vejsspiller, og jeg er spændt på at følge hans udvikling den kommende sæson.