Christian Lønstrup græmmer sig efter kampen. Foto: Ernst van Norde Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: En såret træner og grædende spillere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En såret træner og grædende spillere

Sport FAA - 21. maj 2018 kl. 20:27 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Playoff-kampene udviklede sig til et mareridt for træner Christian Lønstrup og hans tropper.

Læs også: Direktøren vil beholde alle spillere

- Jeg troede jo, at jeg i de sidste par uger havde oplevet noget af det maksimale, men det bliver da slået i dag. Fuldstændig vanvittig afslutning, konstaterer Christian Lønstrup.

Han kunne se tilbage på en kamp med syv mål, og to forsvar der gik tidligt på sommerferie, for begge hold vadede i chancer - især i de sidste 10 minutter af kampen.

- Spillerne gør hvad de kan, og det gjorde de også i dag. Jeg havde det godt med at se så mange spændende ting. Jeg ved ikke, hvordan tilskuerene havde det. Det må have været en sindssyg oplevelse, siger Lønstrup, der kom direkte fra spillerne i omklædningsrummet.

- Der er jo fem-seks spillere, der sidder og græder dernede. Jeg var også tæt på. Det var ikke sjovt at sidde og evaluere, for de vil det helt ind i hjertet, siger han og fortsætter:

- Jeg føler virkelig på spillernes vegne. Der er også noget stolthed som træner. Vores rejse har været fra midten af 2. divison til Superligaen på tre år. Vi har minimeret afstanden til midterholdene i Superligaen, det synes jeg er ret positivt.

I dagens kamp kom Helsingør først foran og dernæst bagud, men holdet kom hele tiden igen.

- De sidste ti minutter tæller jeg fire ret store chancer til os, og de kører omstillinger. Det var ren indianerfodbold, siger Lønstrup og fortsætter:

- Jeg er godt nok ked af det på mine spilleres vegne, for jeg synes sateme, de viste det der hedder nosser i dag. Der var ikke mange, der troede på dem. Operationen gik rigtig godt. Der var lidt problemer undervejs, og så døde patienten desværre.

På spørgsmålet om, hvad Superligaen kommer til at mangle uden Helsingør, svarer Christian Lønstrup:

- Et undertippet hold, som har overrasket. Et hold, der har ændret lidt stil undervejs. Et hold, der er blevet klogere på tingene. Et hold, der lige skulle finde fodfæste, og der vel også noget lærdom i det. Vi mister jo fem spillere, da vi rykker op, og det gør man ikke ustraffet. Det tager tid at bygge ting op, og tid er det, vi har mindst af i Superligaen.

Nu går turen til 1. division, men det ændrer ikke Christian Lønstrups plan med FC Helsingør.

- Det vigtigste er, at vi bliver bedre og bedre, siger Lønstrup, mens han samtidig minder om, at det er ikke er givet, at Helsingør bare ligger i toppen af 1. division.

- Det bliver ikke let at rykke ned. Der er jo seks-syv hold i 1. division, der har større budgetter end os og er på fuldtid, siger træneren, der håber, at det er nogenlunde de samme spillere, der møder ind efter sommerferien.

- Hvis man kan beholde størstedelen af den trup, vi har. Vi har meget talent. Vi kommer til at gøre en forskel i 1. division, siger han.

relaterede artikler

Helsingør-chef: Vi skal nok komme tilbage i Superligaen 21. maj 2018 kl. 19:31

Silkeborg sender Helsingør ud af Superligaen 21. maj 2018 kl. 17:53