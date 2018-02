En aften med tro på tilværelsen

På det sportslige plan sejrede ligaoprykkerne 31-26 over TM Tønder i mændenes Håndboldliga efter en føring 18-15 ved pause. Opgøret blev definitivt afgjort midt i 2. halvleg, da Nordsjælland efter en Tønder-reducering til 23-20 på straffekast ved Kristian Stoklund tog timeout. Modsvaret var at gå over til at spille syv-mod-seks, og det var effektivt. I løbet af få minutter havde Nordsjælland anført af Johan Meklenborg og Nicolai Pedersen bragt sig på 28-21.

Også uden for banen var der meget at glæde sig over. I forbindelse med Tønder-kampen afviklede Nordsjælland Håndbold den årlige kilometerjagt, der er et støtte arrangement til fordel for Håndboldklubben. I år var opbakningen ekstra stor, efter klubben havde meldt ud, at den var i økonomisk krise. Der blev solgt 113 anparter, og de cyklende hold kørte 470.628 kroner ind til fordel for Nordsjælland Håndbold.